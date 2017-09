Sportlicher Ferienspaß auf dem Tennisplatz

In Kluftern gelingt Nachwuchsförderung im Einklang mit Freizeitprogramm und pädagogischem Gesamtkonzept

Tennisplatz des TC Kluftern: Fahnen aus aller Herren Länder umspannen den Zaun des Tenniscourts und eine große Weltkarte prangt unübersehbar an der Fensterscheibe zur Club-Terrasse. Weder eine EU-Tagung noch sonst ein internationales Gipfeltreffen sind der Grund dafür; hier verbringen 36 Kinder zwischen fünf und dreizehn Jahren eine sportliche, von Fairness geprägte Ferienwoche, denn das ist Programm: „Wir entdecken die Welt, bei uns ist jeder willkommen.“ Veranstalter ist die Tennisakademie „Power the Ball“, die in den Händen von Mathias Meßmer und Niki Ferrari liegt. Das Gelände wird vom Tennisclub Kluftern zur Verfügung gestellt, der seit vier Jahren Kooperationspartner der rührigen Trainer ist und dadurch sowohl den Altersdurchschnitt als auch die Zahl der Mitglieder auf einem gesunden Niveau stabilisieren konnte. Der Tennishype der Achtziger-, Neunzigerjahre ist längst Vergangenheit und andere Sportarten haben größere Popularität. So gibt es für potentiellen Tennisnachwuchs auch nur wenig Gelegenheit, diesen schönen Ballsport kennenzulernen, da das passende Gelände eben nicht so einfach zur Hand ist, wie beispielsweise ein Basketballkorb an der heimischen Garage oder eine Wiese zum Fußballspielen.

Hier im Camp ist gerade die Mittagspause vorbei, auf den Terrassentischen stehen noch Apfelsaftschorle- und Mineralwasserflaschen herum, im Innenraum zeugen Papierwerke und Gesellschaftsspiele aller Art von einer kreativen Auszeit. Draußen wird inzwischen Aufstellung genommen und gemeinsam mit den Betreuenden Julia, Oli, Poldi und Flo wird unter Lorenas Anleitung ein Tanz einstudiert. Alle Kids machen mit, danach haben sie aber mehr Lust auf Fußball oder Tennis. Deborah, Benno und Leonie dürfen gleich zu dritt auf Platz eins bei Julia trainieren. Alle drei sind auch Tennisclubmitglieder, zum Sport gekommen sind sie über die Tenniscamps. Bevor sie mit Aufschlagübungen beginnen, nehmen sie sich Zeit, um ein paar Fragen zu beantworten. Leonie ist elf Jahre alt, hat vor vier Jahren Tennis zu spielen begonnen und nimmt bereits zum 14. Mal an einem Camp teil. „Ich finde es gut, dass es unterschiedliche Trainer gibt und dass man viel Tennis spielen kann, aber auch Trampolinspringen und Basteln machen viel Spaß.“ Für den achtjährigen Benno ist es das 13. Camp. Er sagt: „Von allem gefällt mir Tennis am besten.“ Deborah ist elf Jahre alt. Sie und Leonie haben sich vor zwei Jahren beim Camp kennengelernt, was für Debbie den Einstieg in Tennis bedeutete und, so wie es aussieht, auch in eine Freundschaft mit Leonie. „Wir wollen vor allem Tennis spielen“, bekräftigt sie, und damit ist das Interview freundlich beendet.

Seit 2012 bieten Meßmer und Ferrari in den meisten Schulferien Kinder-Sport-Camps an, dank steigender Nachfrage in wachsender Zahl. Diese Woche finden zwei Camps parallel statt, außer beim TC Kluftern auch auf der Anlage des TC Ailingen. Wichtig ist den beiden dabei, dass der Spaß im Vordergrund steht und dass sowohl Betreuung, Training und Verpflegung auf hochwertigem Niveau geboten werden. An den jeweils vier Camptagen werden die Kinder von Montag bis Donnerstag von 7.45 Uhr bis 17 Uhr betreut, in der Mittagspause gibt es gesundes Essen aus eigener Zubereitung oder von einem örtlichen Caterer. Was das Angebot jedoch von vielen anderen Ferienbetreuungen unterscheidet, ist die Möglichkeit, mit Tennis in Kontakt zu kommen und unter fachkundiger Anleitung die ersten Schritte und Schläge auf dem Platz zu machen. Jeden Tag stehen zwei Stunden Tennis für alle auf dem Programm, und wer mehr will, darf bis zu vier Stunden mit ausgebildeten Trainern üben. Wer lieber etwas anderes macht, kommt auch nicht zu kurz. Fußball, Tanzen, Trampolinspringen, Tischtennis, Tischkicker, Hockey, aber auch Malen und Basteln stehen zur Auswahl. Bei der Camp-Olympiade kommen noch Bogenschießen und Weitsprung dazu. Da Power the Ball Tennis als Familiensport wieder populär machen wollen, bieten sie zusätzlich abends eine Stunde Tennis-Einführung für interessierte Eltern an.

Am Donnerstagabend findet ein Grillfest mit Eltern und Großeltern samt Vorführungen und Preisverteilungen statt. Wenn es heißt: „Das Camp sucht den Superstar“, zeigt sich auch so manch anderes schlummernde Talent.

Noch ein Camp

Das nächste Kinder-Sport-Camp findet in den Herbstferien von 30. Oktober bis 3. November in der Tennishalle der „Krone“ in Schnetzenhausen und in der dortigen Sporthalle im Dorfgemeinschaftshaus statt. Mittagessen gibt’s im Restaurant des Viersterne-Hotels.

Informationen im Internet: www.power-the-ball.com oder www.tc-kluftern.de