Regionalsport See Ost Spitzenplätze für RSV Seerose Friedrichshafen

Die Mountainbiker aus Friedrichshafen beim Gonso-Classic-Marathon und Generation Race in Albstadt ausgezeichnet unterwegs.

Mountainbike: (kul) Im Rahmen des Cross-Country-Weltcups in Albstadt haben sich die Mountainbiker beim gleichzeitig stattfindenden Gonso-MTB-Classic-Marathon gemessen. Darunter auch fünf Rennfahrer des RSV Seerose Friedrichshafen, die das Rennen nutzten, um sich vorab in der brandneuen Vereinstrikotage zu präsentieren. Vor ihren eigenen Rennen konnten sie ihren Vereinskollegen David List anfeuern, der im Trikot des Deutschen Meisters einen überragenden Sieg im Cross Country Weltcup-Rennen für sein Team Lexware einfahren konnte (wir berichteten).

So motiviert gingen die Friedrichshafener an den Start des Gonso-Marathons. In einem Teilnehmerfeld von 220 Fahrern hatte Ignacio Osses auf der Kurzdistanz 480 Höhenmeter auf 23 Kilometer zu absolvieren. Die sehr schnelle Strecke bot zwar fahrtechnisch wenige Herausforderungen, aber auf den rasanten Schotterabfahrten waren im großen Fahrerfeld äußerste Konzentration und Mut gefragt. Osses, topfit durch sein Höhentraining in Chile, konnte sich jederzeit im vorderen Teil des Feldes behaupten und erreichte den ausgezeichneten elften Platz in seiner Altersklasse.

Beim Generation Race starteten auf der gleichen Distanz insgesamt 94 Zweier-Teams, die einen Altersunterschied von mindestens 20 Jahren aufzuweisen hatten. Ein hoch interessantes Rennen, bei dem Teamwork der rennentscheidende Faktor sein sollte. Es ging der Spitzensporttrainer der Seerose, Frank Ammann, gemeinsam mit dem Elitefahrer Valentin Kunze ins Rennen. Ein zweites Team bildeten der Rennradroutinier Otto Schädler mit dem Masters-1-Fahrer Lukas Jaeger. Vom Start weg wurde das Tempo hoch gehalten. Aussieben pur! Ammann und Kunze konnten sich lange Zeit auf einem Podestplatz halten, verpassten jedoch am Ende mit dem Gesamtrang vier das Podium nur ganz knapp. Auch Schädler und Jaeger zeigten auf der Strecke eine exzellente Teamarbeit und kamen hinter ihren Vereinskollegen auf Platz fünf ins Ziel. Insgesamt ein äußerst erfolgreiches Wochenende für die Mountainbiker des RSV Seerose Friedrichshafen, die bereits das nächste große MTB-Event in Singen im Visier haben.