Regionalsport See Ost Spieltag der "gemischten Gefühle" in der Kreisliga A, Staffel 2

Tettnang, Brochenzell und VfB II teilen die Punkte. Dostluk holt 0:3 gegen Hege/Nonnenhorn/Bodolz auf und verliert dennoch mit 3:4.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SV Achberg – SV Oberteuringen 0:0. – Schiedsrichter: Hutschneider. – Gelb-Rot: (90. Petretti, Foulspiel, SVO).

Mit „gemischten Gefühlen“ beschreibt Furat Yenidogan den Punktgewinn beim SV Achberg. Der Gastgeber habe in der ersten Hälfte ein Chancenplus gehabt, erzählt der Oberteuringer Trainer. Zu mehr als einem Gegentreffer aber kam es nicht, weil Tobias Wachter einen Strafstoß hielt und zwei, drei gute Achberger Chancen zunichte machte. Das „war ein super Kreisliga-A-Spiel“, lobt Yenidogan, „mit zwei herausragenden Torspielern.“ Denn was Wachter vor dem Wechsel machte, tat Dennis Schupp in der zweiten Halbzeit. Mit blitzschnellen Paraden einen Oberteuringer Treffer verhindern. Diese „Nadelstiche“ hatte eine Gästeelf gesetzt, die gegen brandgefährliche Achberger „kompakt gestanden und blitzschnelle Angriffe“ initiiert hat. Und deshalb hat mit Sicherheit auch Josef Heim, der Achberger Trainer, ebenfalls „gemischte Gefühle“.

VfB Friedrichshafen – VfL Brochenzell 1:1 (1:1). – Tore: 0:1 (20.) Meschenmoser, 1:1 (25.) Volynkin. – Schiedsrichter: Steiger (Aulendorf). – Zuschauer: 120.

Zunächst einmal hat Wolfgang Fluhr das Remis gegen den Tabellenzweiten als „nicht so schlecht und als okay“ bewertet. Dem 0:1 war ein „riesiger Abwehrfehler eines Abwehrspielers“ vorausgegangen, den Meschenmoser zur VfL-Führung nutzte. Der Brochenzeller Stürmer hatte fünf Minuten zuvor eine dicke Chance nicht verwerten können. Und nur fünf Minuten nach dem 1:0 war der VfB II am Jubeln. Einen „Tumult im VfL-Strafraum mit ein „paar Schussversuchen“ beendete Andrej Volynkin mit dem 1:1. Mit dem Remis zur Pause war Fluhr auch einverstanden. Aber mit der Leistung des Unparteiischen hatte er so seine Probleme. Jeden langen Ball habe er „als abseits“ gesehen, viel Hektik sei durch ihn entstanden. Gar nicht nachvollziehen konnte der VfB-Coach die Gelb-Rote Karte für Weißenbacher. In Unterzahl sei dann ein Erfolg über den Tabellenzweiten nicht mehr möglich gewesen, obwohl der VfB II „gut dabei und die bessere Mannschaft gewesen sei. Ärgerlich aus Fluhrs Sicht: Mit einem Erfolg hätte der VfB Friedrichshafen II die Lücke zu den beiden Führenden noch mehr schließen können.

FC Dostluk Friedrichshafen – SV Hege/Nonnenhorn/ Bodolz 3:4 (0:1). – Tore: 0:1 (30.) Grünenberg, 0:2 (55.) Capek, 0:3 (57.) Eisenbach, 1:3 (65.) Tuncay, 2:3 (70.) Kaya, 3:3 (73.) Yücel, 3:4 (75.) Glaser. – Gelb-Rot: 86. Hege. – Schiedsrichter: Güzel. – Zuschauer: 50.

Serkan Buz ist erstaunlich gelassen am Telefon. Dabei hätte der Dostluk-Trainer 1001 Grund, an der Decke zu kleben. „Bis zum 0:3 haben wir geschlafen“, schilt er seine Spieler, die in der ersten Halbzeit „komplett aus dem Spiel“ gewesen seien. Viele kleine individuelle Fehler hat er gesehen, und ein 0:1, das „aus dem Nichts heraus“ gefallen sei. Nach dem Wechsel wollte „Dostluk was machen“ und kassiert das zweite Gegentor nach einem Freistoß aus 35 Metern. „Plötzlich“, so Serkan Buz, sei seine Mannschaft wach, präsent und am Drücker gewesen – das Zwischenresultat aber lautete 0:3. „Vielleicht braucht sie erst einmal eine ausweglose Situation“, kommentiert der Trainer trocken, dass Dostluk plötzlich da war, als beinahe alles schon zu Ende schien. Sie habe die Partie nun komplett in der Hand gehabt, „super gespielt“ und zum 3:3 ausgeglichen. Weil aber die Platzherren mehr riskieren mussten, hinten aufmachten, hatte Hege größere Räume. Aus einem „Befreiungsschlag“ resultierte das 4:3, dem Friedrichshafen nicht mehr antworten konnte, weil „uns die Zeit davonlief“.

TSV Eriskirch – SGM Fischbach-Schnetzenhausen 1:5 (1:1). – Tore: 1:0 (23.) Krohmer, 1:1 (43.) Haupter, 1:2 (73.) Haupter, 1:3 (74.) Mayer, 1:4 (83.) Mayer, 1:5 (86.) Lenz. – Schiedsrichter: Zimmermann. – Zuschauer: 80.

Mico Susak muss es ergeben hinnehmen: „Bis zum 1:2 war die Partie ganz offen“, sagt der Eriskircher Trainer, der seine Mannschaft in der ersten Hälfte „etwas besser“ gesehen hatte. Dennoch gelang der SGM noch vor dem Wechsel das etwas glückliche 1:1. Ein Eriskircher hatte seinen Gegenspieler angeschossen. Weil Susak aber zwei verletzte Spieler habe auswechseln müssen, sein Kader derzeit dem TSV Eriskirch große Probleme bereite, so der TSV-Coach, sei seine Elf nach dem 1:2 und dem kurz danach folgenden 1:3 so hoch besiegt worden. Dass der Erfolg zu hoch ausgefallen ist, bestätigt Thomas Brugger gerne: Hätte Eriskirch das 2:1 gemacht, so der Ko-Trainer und Pressesprecher aus Fischbach-Schnetzenhausen, dann wäre die Partie vielleicht anders gelaufen.

TSV Tettnang – TSV Schlachters 1:1 (0:0). – Tore: 1:0 (71.) Weiß, 1:1 (92.) Brombeiß. – Schiedsrichter: Gjokaj.

Dieter Koch war bedauerlicherweise nicht zu erreichen. Aber was der Tettnanger Trainer hätte zu sagen gehabt, lässt sich leicht nachfühlen. Den Ausgleich in allerletzter Minute erhalten zu haben, schmeckt keinem. Egal, ob er wie Tettnang die Tabellenführung zu verteidigen hat, oder aber die Mannschaft im Abstiegskampf steckt. Nur gut aus Tettnanger Sicht, dass Verfolger Brochenzell ebenfalls über ein Remis nicht hinausgekommen ist.

„Wir alle schwächeln derzeit ein wenig“, kommentierte Wolfgang Fluhr, der Trainer des VfB Friedrichshafen II seine und diese Resultate. Und genau das lässt ihn aber weiter auf zumindest den Relegationsplatz hoffen.