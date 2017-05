Regionalsport See Ost Spielerkarussel beim VfB Friedrichshafen dreht sich

Jakob Günthör, David Sossenheimer, Daniel Malescha und Markus Steuerwald bleiben beim VfB. Philipp Collin und Bartlomiej Botadz kommen wohl. Michael Finger geht nach Monza.

Volleyball-Bundesliga: (heh/gek) Jakob Günthör, Markus Steuerwald, David Sossenheimer und Daniel Malescha stehen bereits als jene Spieler fest, die auch kommende Saison im Trikot des VfB Friedrichshafen auflaufen werden. Sie haben noch Verträge und bilden das Gerüst für die Mannschaft 2017/2018. Die übrigen Spieler stehen mit den Verantwortlichen des Vereins in Verhandlungen. Auf Michal Finger werden die Fans aber verzichten müssen. Der Diagonalangreifer wechselt wohl nach Monza. Als neuer Außenangreifer wird ein 22-jähriger Pole kommen: Bartlomiej Botadz von CB Radom. Außerdem wird National-Mittelblocker Phillip Collin von Tours VB an den Bodensee wechseln.

Mit jungen deutschen Spielern möchte VfB-Trainer Vital Heynen auch 2017/2018 die Meisterschaft in Angriff nehmen. Mit David Sossenheimer, Jakob Günthör und Daniel Malescha kann Heynen dies auch zukünftig tun. Sie haben für die kommende Saison noch einen Vertrag und bleiben in Friedrichshafen. Auch Publikumsliebling und Libero Markus Steuerwald bleibt als erfahrener Profi mit an Bord.

Mit weiteren Leistungsträgern aus dem Jahr mit Pokalsieg und Supercup ist der Verein in Verhandlung. „Wir werden weitere Akteure in Friedrichshafen halten“, verspricht Geschäftsführer Sebastian Schmidt. Genaueres wird der Verein in den kommenden Wochen bekannt geben.

Für Günthör wird es die dritte Saison im VfB-Dress sein. Er war schon in der Jugend und beim Stützpunktteam Volley YoungStars aktiv. Malescha und Sossenheimer, den Heynen vor allem aufgrund seiner „guten Technik und guten Annahme“ langfristig an den Verein binden wollte, wechselten vergangene Saison an den Bodensee und nehmen hier ihre zweite Spielzeit in Angriff.

Für Markus Steuerwald ist 2017/2018 die zweite Saison am Bodensee in Folge. Allerdings stand der Libero auch von 2006 bis 2010 in Friedrichshafen unter Vertrag und gewann unter anderem 2007 die Champions League mit dem VfB in Moskau, wo er zum besten Libero des Final Four gewählt worden war.