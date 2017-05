Regionalsport See Ost Spannung pur im Ligakeller der Bezirksliga

Fußball-Bezirksliga geht in den vorletzten Spieltag und noch ist nichts entschieden. Maierhöfen-Grünenbach in der Landesliga ist die große Unbekannte.

Fußball-Bezirksliga: Die Saison in der Bezirksliga Bodensee neigt sich dem Ende zu. Am Sonntag ab 15 Uhr findet der zweitletzte Spieltag statt. Viele Entscheidungen sind gefallen. Der TSV Heimenkirch steigt in die Landesliga auf, der FC Isny spielt in der Relegation um einen Platz in der Landesliga. Ein großer Teil der anderen Mannschaften kann die Spielzeit praktisch ausklingen lassen. Für einige andere geht es noch um den Klassenerhalt. Und gerade der Abstiegskampf verspricht in diesem Jahr viel Spannung, weil die Bezirksligisten gleichzeitig einen Blick in die Landesliga und sogar einen in Richtung Verbandsliga richten müssen.

Nimmt man den Status quo, dann steigen aus der Bezirksliga die drei Letztplatzierten ab, der Viertletzte, die SG Aulendorf, spielt in einem Relegationsspiel gegen den Sieger der Kreisliga-A-Zweiten den letzten freien Platz in der Bezirksliga aus. Das ist deshalb so, weil Landesligist Maierhöfen-Grünenbach auf einem Abstiegsplatz steht, einen Rang vom Relegationsrang entfernt. Das heißt Stand 26. Mai: Waldburg, Berg II und WRZ sind abgestiegen, Aulendorf in die Relegation.

Würde sich Maierhöfen-Grünenbach, was ja noch möglich ist, aber auf einen Nichtabstiegsplatz verbessern bzw. zumindest den Abstiegsrelegationsplatz erreichen, würden aus der Bezirksliga nur noch zwei Mannschaft absteigen, der Drittletzte hätte dann das Relegationsspiel zu bestreiten. Das hieße also: Waldburg und Berg II spielen kommende Saison in der Kreisliga A, WRZ ginge in die Relegation, Aulendorf hätte den Abstiegskampf frühzeitig erfolgreich beendet.

Würde Maierhöfen-Grünenbach am Ende die Relegation tatsächlich erreichen, gegen einen Zweiten der Bezirksligen aber verlieren, hätte die Bezirksliga Bodensee in der kommenden Saison dann 17 Vereine, wenn der Aufsteiger nicht FC Isny heißt, sondern aus einer anderen Bezirksliga kommt. Doch das Rechenexempel ist noch nicht beendet. Wenn Laupheim der einzige Absteiger aus der Verbandsliga bleiben sollte, würde sich an dieser Regel nichts ändern. Wenn Berg als zweiter Verbandsligaabsteiger, der in die Landesliga Staffel IV käme, dazukommen würde, auch nicht. Es bliebe weiter bei drei direkten Absteigern aus der Bezirksliga.

Gesellte sich aber Wangen als dritter Absteiger dazu, müsste Maierhofen-Grünenbach, um den Relegationsplatz zu erreichen, einen weiteren Platz gut machen. Gelingt dieses Minimalziel nicht, würden aus der Bezirksliga Bodensee vier Mannschaften absteigen und der Fünftletzte in die Relegation müssen. Das würde dann bedeuten, nach Stand heute: Waldburg, Berg II, WRZ II und Aulendorf würden absteigen, Kisslegg die Abstiegsrelegation spielen. Davon geht Wolfgang Steinbach, Trainer der SG Aulendorf, nicht aus: „Der FC Wangen ist gut drauf, hat zudem ein im Verhältnis leichtes Restprogramm. “ Berg steige wohl ab, sagt der Fußballtrainer. Maierhöfen-Grünenbach sei die große Unbekannte. Aber Steinbach erwähnt noch die eine Möglichkeit, wie die SG Aulendorf, bei drei fixen Absteigern, den Klassenerhalt doch noch direkt schaffen kann: „Wenn wir unser Spiel am Sonntag gegen Beuren gewinnen, Kisslegg seine Partie in Unterzeil-Reichenhofen verliert, dann hätten wir im letzten Spiel in Kisslegg ein echtes Endspiel. Bei einem Sieg wären wir gerettet." Wenn das kein sehr spannendes Saisonfinale ist.