Regionalsport See Ost Spannender Springsport schon zum Frühstück in Tettnang

RuFV Tettnang veranstaltet ab Freitag sein dreitägiges Springturnier. Höhepunkt am Sonntag ist das S-Springen.

Reitsport: Fester Termin im Kalender aller Springreiter ist am Wochenende das Turnier in Tettnang. Von Freitag bis Samstag lädt der Reit- und Fahrverein Tettnang zu drei spannenden Turniertagen auf seinen schön gelegenen Sandplatz.

Schon um 8 Uhr beginnt am Freitag das A**-Springen, für das sich mehr als 60 Reiter angemeldet haben. Ebenfalls gut besetzt ist um 11 Uhr die Springpferdeprüfung A**. Um 13.45 Uhr werden die Hindernisse für das ersteL-Springen erhöht. Geschwindigkeit siegt beim sportlichen Höhepunkt dieses ersten Turniertages, der Zeitspringprüfung Klasse M ab 17 Uhr.

Wer den Springpferdenachwuchs begutachten will, sollte am Samstag früh aufstehen und sich ab 8 Uhr die Springpferdeprüfungen Klasse L ansehen. Ab 11.30 Uhr sind die erfahrenen Pferde in einem L-Springen am Start. Mächtig hoch werden die Hindernisse ab 14.15 Uhr, wenn knapp 60 Reiter zumM**-Springen antreten wollen. Publikumsmagnet wird sicher auch das Stilspringen A**, bei dem die Teilnehmer mit ihren Pferden ab 17.15 Uhr auch mächtige Bäume und andere feste Hindernisse überwinden müssen. Durchatmen und verschnaufen ist ab 20 Uhr beim Reiterhock im Festzelt angesagt.

Schon zum Frühstück spannenden Springsport bieten die Tettnanger am Sonntag, wenn es ab 8 Uhr „Start frei“ für die Punktespringprüfung Klasse M mit Joker heißt. Kräftig angefeuert werden wollen die Reiter des Seniorenspringens ab 10 Uhr. Nachwuchscracks auf vier Hufen gehen ab 11 Uhr bei der Springpferdeprüfung Klasse M an den Start. Dann füllen sich die Zuschauerränge für den großen Preis von Tettnang, den Paul-Wirth-Gedächtnispreis, eine Springprüfung der Klasse S mit 41 Startern. Last but not least beweist der Nachwuchs ab 15.45 Uhr bei einer Stilspringprüfung Klasse A*, wie er formvollendet er über die Hürden kommt.