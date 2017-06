Regionalsport See Ost Spannende Meisterschaft in Weingarten

Die Springreiter haben über das Pfingstwochenende in Weingarten ihre Sieger im Pferdesportkreis Oberschwaben ermittelt

Reiten: (ksc) Einen spannenden Wettkampf lieferten sich die Teilnehmer der Springreitermeisterschaften des Pferdesportkreises Oberschwaben (PSK) beim großen Pfingstturnier in Weingarten.

In Leistungsklasse fünf entschied Eileen Ott aus Schmalegg (ganz links) durch ihren Sieg im Zwei-Phasen- Springen A** die Meisterschaft für sich. Sie verwies Melanie Bürck (Zweite von links) vom gastgebenden Verein Oberschwaben, die in der ersten Wertungsprüfung durch eine hohe Stilnote gepunktet hatte, auf Rang zwei. Julian Podiebrad (RV Oberschwaben, Dritter von links) sicherte sich durch einen fehlerfreien Ritt am Montag noch Platz drei in der Meisterschaft.

Noch spannender war die Meisterschaft in der Leistungsklasse vier. Adriana Bruncic aus Aulendorf (Dritte von rechts) und Vorjahressiegerin Selina Hellmann (Zweite von rechts) lieferten sich in den beiden Wertungsprüfungen der Klasse L ein Kopf-an-Kopf Rennen. Mit nicht einmal drei Sekunden Vorsprung im L-Springen mit Siegerrunde gewann Ardijana Bruncic die Meisterschaft (194 Punkte). Selina Hellmann wurde (193) Vizemeisterin. Anika Ott (RK Schmalegg, ganz rechts) freute sich in Weingarten über Rang drei in der Meisterschaftswertung der Leistungsklasse vier.