Regionalsport See Ost Soyudogru schießt Ravensburg zum Kantersieg

6:2 im ersten Oberliga-Heimspiel der Fußballsaison gegen Weinheim. Rahman Soyudogru erzielt vier Treffer in der ersten Halbzeit.

Fußball-Oberliga: FV Ravensburg – TSG 62/09 Weinheim 6:2 (4:0). – Der Ravensburger Trainer Wolfram Eitel freute sich nach der Partie über „ein perfektes Ergebnis“. Trotz einiger Fehler und zweier Gegentore überwog beim FVR die Zufriedenheit. Sechs Treffer: Die Ravensburger hoffen, dass sie schon zum nächsten Heimspiel am Samstag wieder mehr als 350 Zuschauer im Wiesental begrüßen können. „Vor allem vor eigenem Publikum war dieser Sieg sehr wichtig“, meinte Matchwinner Rahman Soyudogru. Gegen Ende der vergangenen Runde hatte der Oberligist durch schwache Auftritte einigen Kredit verspielt.

Am Samstag jedoch war es vor allem der Stürmer, der dem Spiel seinen Stempel aufdrückte. Der einstige U-19-Europameister hatte sogar noch eine dicke Möglichkeit vergeben, ehe er zur Halbzeit als vierfacher Torschütze in der Kabine blieb. Unter der Woche war Soyudogru krank gewesen, eine Vorsichtsmaßnahme mit Blick auf das Spiel am Mittwoch in Bahlingen, die mit Wolfram Eitel abgesprochen war. „Vielleicht hätte ich noch 15 Minuten weitergespielt, wenn das Spiel noch nicht vorentschieden gewesen wäre, aber 90 Minuten wären nicht gegangen“, sagte der Torjäger.

Die Gäste waren zuvor munter in die Oberligabegegnung gestartet und hatten den Favoriten aus Oberschwaben hoch angelaufen. „Weinheim hat das richtig gut gemacht. Wir haben viele Bälle verloren, anstatt die mittlere Zone zu überspielen“, analysierte FV-Coach Wolfram Eitel. Da seine Mannschaft ebenso früh attackierte, waren gefährliche Szenen vor beiden Toren die logische Konsequenz. Soyudogru schoss einen Freistoß drüber, auf der Gegenseite hatte der FV Glück, dass Kajally Njie eine scharfe Hereingabe von Yigzaw Tesfagaber nicht kontrollieren konnte. Nur eine Minute später erlitt Tesfagaber dasselbe Schicksal.

Mit der ersten richtigen Chance gingen die Hausherren in Führung. Zimmermann spielte einen klasse Pass in die Spitze, den Wohlfarth durch die Beine zu Sturmkollege Soyudogru durchließ. Der fackelte nicht lange und überwand Nicolas Köpper mit einem satten Schuss aus 20 Metern (14.). In der 21. Minute verlagerte Ravensburg von rechts nach links, Jona Boneberger legte von der Grundlinie zurück und Soyudogru markierte seinen zweiten Treffer. Gerade die Flügelwechsel und schnellen Kombinationen stellten den Aufsteiger, der nun überfordert war, vor große Probleme.

Wohlfarth hätte nach einem Diagonalball von Boneberger besser selbst abgeschlossen als Burak Coban gesucht. Broniszewski nutzte ein Missverständnis zwischen Köpper und Tolga Karlidag, scheiterte aber am Torspieler. Dieser lenkte zudem einen Fernschuss von Coban übers Tor. Als Weinheim durch Tesfagaber (30.) einen Pfostenschuss verzeichnete, hätte Ravensburg das halbe Dutzend bereits voll haben können. Während Soyudogru – von Jascha Fiesel freigespielt – (31.) noch scheiterte, machte er es kurz darauf nach gleichem Muster besser: Flanke Fiesel, saubere Ballannahme, Schuss, Tor (37.). Damit nicht genug: Coban leitete vier Minuten später mit der Hacke auf Fiesel weiter, wieder stand Soyudogru richtig – 4:0. Coban selbst hätte beinahe das fünfte Tor nachgelegt.

Das gelang Sekunden nach dem Wiederanpfiff dem Ravensburger Kapitän Steffen Wohlfarth. Hörger flankte diagonal auf Coban, der mustergültig zu Wohlfarth ablegte. Mit einem trockenen Schuss ins lange Eck erzielte der beste Torjäger der vergangenen Jahre seinen ersten Saisontreffer. Sebastian Mähr verpasste (50.) den sechsten Treffer, im Gegenzug hielt Kraus gegen Ylli Cermjani seinen Kasten sauber. Der FV schaltetet einen Gang herunter, Abdullah Köse verkürzte auf 1:5 (60.). Der für Soyudogru eingewechselte Max Chrobok hatte Mitte der zweiten Hälfte einige gute Aktionen. Zunächst wurde er im Strafraum zu Fall gebracht, der Pfiff des Schiedsrichters blieb aus (68.). Elf Minuten später wurde Chrobok nach einer starken Aktion von Thomas Zimmermann erneut gefoult. Dieses Mal gab es Strafstoß, Sebastian Reiner verwandelte sicher zum 6:1. Kurz vor dem Ende köpfte Karlidag einen Freistoß zum Endstand ins Netz.

„Es war ein auch in der Höhe absolut verdienter Ravensburger Sieg“, sagte der Trainer der TSG Weinheim, Christian Schmitt. – Tore: 1:0 (14.), 2:0 (21.), 3:0 (38.), 4:0 (41.) R. Soyudogru, 5:0 (46.) Wohlfarth, 5:1 (60.) Köse, 6:1 (80./Foulstrafstoß) Reiner, 6:2 (89.) Karlidag. – Schiedsrichter: Höfer (Weissach im Tal). – Zuschauer 350.

FV Ravensburg: Kraus, Zimmermann, Mähr, Hörger (67. Hörtkorn), Fiesel, Coban, Reiner, Broniszewski, Boneberger (59. Toprak), Wohlfarth (59. B. Soyudogru), R. Soyudogru (46. Chrobok).