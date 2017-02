Souveräner VfB Friedrichshafen

Spitzenspiel gegen RheinMain am Sonntagnachmittag mit 3:0 gewonnen und die Tabellenführung in der Volleyball-Bundesliga souverän verteidigt.

Volleyball-Bundesliga: VfB Friedrichshafen – United VolleysRheinMain 3:0 (25:20, 25:15, 25:22). – (gek) Am Sonntagnachmittag hat der VfB Friedrichshafen vor 2803 Zuschauern in der ZF-Arena das Spitzenspiel gegen die United Volleys RheinMain souverän gewonnen und damit die Tabellenführung verteidigt. Als wertvollste Spieler wurden bei Friedrichshafen Kapitän Simon Tischer und beim Gegner der Ex-Friedrichshafener Moritz Reichert ausgezeichnet.

Michal Finger schlug lang die Linie herunter und eröffnete damit eine heiße Partie in der ZF-Arena, bei der um jeden Punkt gekämpft wurde (1:0, 8:7). Dann schlug der ehemalige Friedrichshafener Reichert zwei Asse, brachte damit sein Team in Führung. Doch die Gastgeber blockten zunächst Christian Dünnes und dann war es Finger, der ein Ass auspackte (11:11). Friedrichshafen setzte sich in der Folge ab, aber die United Volleys konterten und VfB-Trainer Vital Heynen nahm die Auszeit (17:17). Diese fruchtete und der VfB baute sein Polster wieder aus (22:19). Protopsaltis blockte Dünnes zum Satzball, Takvam versenkte diesen im gegnerischen Feld (25:20).

Vor allem in Angriff agierten die Friedrichshafener im zweiten Satz sicher und punkteten in Folge (8:5). Während der Gegner am VfB-Block verzweifelte, zogen die Hausherren davon (11:7, 16:10, 21:13). Erneut war es Protopsaltis, der – diesmal mit einem Hinterfeldangriff – den Satzball holte (24:14). Zwar benötigten die Friedrichshafener zwei Anläufe, doch dann war es Finger, der Dünnes in der Feldabwehr keine Chance ließ (25:15).

Im dritten Durchgang fanden die Gäste den besseren Start und brachten den VfB Friedrichshafen in Verlegenheit. Doch dieser behielt die Ruhe und entschied den langen Ballwechsel mit einem die Linie herunter geschlagenen Ball von Michal Finger für sich. Simon Tischer legte mit einem direkten Angriffsball nach und schon war der VfB wieder im Spiel (3:4). Ein Schlagabtausch entwickelte sich, bei dem sich lange Zeit keine der beiden Mannschaften entscheidend absetzen konnte (7:8, 15:16, 19:18). Friedrichshafen bewies in der entscheidenden Phase allerdings den kühleren Kopf und Moittelblocker Georg Klein holte den Matchball (24:22). Diesen blockte Tischer im ersten Versuch und feierte damit mit seiner Mannschaft und den Fans bereits den achtzehnten Bundesligaerfolg in dieser Punkterunde. „Das war heute eine großartige Kulisse, vor der wir spielen durften“, sagte der MVP und Kapitän des VfB Friedrichshafen, Simon Tischer, nach dem Schlusspfiff. „Wir haben heute als Mannschaft zusammen gespielt und die Siegesserie fortgesetzt. Das ist ein tolles Gefühl.“