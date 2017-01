Friedrichshafen Souveräner VfB Friedrichshafen

Die Friedrichshafener Volleyballer gewinnen 3:0 in Solingen, ein starker Block stoppt die Gastgeber. Das Bundesligaschlusslicht war chancenlos am Samstagabend.

Volleyball-Bundesliga: Solingen Volleys – VfB Friedrichshafen 0:3 (15:25, 16:25, 12:25). – (gek) Der VfB Friedrichshafen hat am Samstagabend in Solingen sein zwölftes Spiel in Folge gewonnen. Mit 3:0 besiegten die Friedrichshafener die Solingen Volleys und bleiben mit nur einer Niederlage Spitzenreiter der Liga. Vor allem mit 14 Blockpunkten überzeugte der VfB Friedrichshafen, allein Georg Klein steuerte sechs Zähler hinzu. Libero Lennart Bevers erhielt nach dem Spiel die MVP-Medaille in Silber beim Gastgeber, Gold bekam auf VfB-Seite sein Pendant Thilo Späth-Westerholt.

Gegen Zenit Kasan musste er noch wegen Darmgrippevirus passen, gegen Solingen war Kapitän Simon Tischer zurück auf dem Feld und startete mit Jakob Günthör und Georg Klein durch die Mitte, Tomas Rousseaux und David Sossenheimer über Außen, Diagonalangreifer Daniel Malescha und Libero Markus Steuerwald stark ins Spiel. Vor allem Klein setzte allein im ersten Satz vier Blockpunkte, der Rest des Teams noch einmal vier und der VfB Friedrichshafen lag schon in den Technischen Auszeiten klar vorn (8:4, 16:8). Vor allem mit den Aufschlägen der Gäste hatte der Tabellenletzte zu kämpfen und konnte deshalb kein präzises Angriffsspiel aufziehen. Malescha punktete zum Satzball, den zweiten machte der VfB zum 25:15.

Friedrichshafen wollte nichts dem Zufall überlassen und schickte gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs Simon Tischer an den Aufschlag. Der Zuspieler legte den Grundstein für die erste Vier-Punkteführung (4:0), die Friedrichshafen bis zur zweiten Technischen Auszeit ein klein wenig ausbaute (16:11). Dann legten die Volleyballer vom See eine Schippe drauf, scheiterten zwei Mal an der niedrigen Hallendecke, aber waren doch vor allem im Block erfolgreich. Elf Mal griffen Klein und Kollegen bis dahin zu (20:14, 22:15), Jakob Günthör sorgte schließlich mit einem Schnellangriff durch die Mitte für die Zwei-Satz-Führung (25:16).

Im dritten Satz bekam Thilo Späth-Westerholt Einsatzzeit für Libero Markus Steuerwald. Solingen war nun völlig aus dem Tritt. Dank einer Aufschlagserie von Tischer lag Friedrichshafen schnell 10:2 und zur zweiten Technischen Auszeit 16:4 in Front. Malescha kam an den Aufschlag und schraubte zusammen mit einem starken VfB-Block den Spielstand auf 21:8. Solingen war geschlagen und machte zwar zwei Punkte in Folge, doch Malescha hämmerte den Ball zum 25:12 in den Drei-Meter-Raum. „Das war eine gute Leistung“, sagte Heynen. „Wir haben die Partie kontrolliert und Solingen nicht ins Spiel kommen lassen.“