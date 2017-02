Souveräne Vorstellung des RRMV Friedrichshafen

Nadine Kurz und Ceyda Altug für Württembergische qualifiziert. RRMV Friedrichshafen an der Kreismeisterschaft in Ravensburg erfolgreich.

Kunstrad- und Einradsport: Am Sonntag haben die Kreismeisterschaften des Bezirks Oberschwaben mit den Kreisen Biberach, Ravensburg und dem Bodenseekreis in Ravensburg stattgefunden. Zu Beginn der Meisterschaft gedachte die ganze Halle mit einer Schweigeminute des kürzlich verstorbenen Ehrenmitgliedes des RRMV Friedrichshafen, Josef Lieber. Er war 60 Jahre Mitglied. Die ersten Jahre als aktiver Sportler dann als Trainer und später als Vorstandsmitglied. Die Sportler des RRMV starteten als Zeichen der Verbundenheit mit einem Trauerflor.

Bei der Kreismeisterschaft besteht die erste von zwei Möglichkeiten, sich für die Württembergischen Meisterschaft zu qualifizieren. Da der RRMV der einzige Kunstradverein im Bodenseekreis ist, fuhren die Friedrichshafener den Kreismeister unter sich aus.

Im 1er Kunstrad Schülerinnen U 11 wurde Lena Neuenfeld Kreismeisterin mit 32,83 Punkten. Sie bestritt erst ihren zweiten Wettkampf. Den zweiten Platz belegte mit 28,05 Punkten und neuer persönlicher Bestleistung Selina Neuschel, die von Selina Engelhardt trainiert wird. Für beide Sportlerinnen bestand noch keine Möglichkeit, sich für die Württembergischen Meisterschaft zu qualifizieren, da die aufgestellten Punkte als Anfänger noch nicht reichen.

Im 1er Kunstrad der U-13-Schülerinnen wurde Ceyda Altug Kreismeisterin. Sie ist Teil des Landeskaders Baden-Württemberg. Mit einer tollen Kür fuhr sie 109,62 Punkten aus. Mit dieser Leistung sicherte sie sich vorzeitig die Qualifikation zur Württembergischen Meisterschaft. Die geforderten 47 Punkte hat sie weit übertroffen. Den zweiten Platz belegte mit 33,45 Punkten und neuer persönlicher Bestleistung Felizitas Kalbitz, die eine weitere Sportlerin von Selina Engelhardt ist.

Im 1er Kunstrad Schülerinnen U 15 ging Nadine Kurz im Alleingang an den Start. Sie gehört ebenfalls dem Landeskader an. Mit ausgefahrenen 107,19 Punkten überbot sie die geforderte Qualifikation von 54 Punkten deutlich. Somit können Nadine Kurz und Ceyda Altug ohne großen Druck an der Bezirksmeisterschaft am 30. April in Friedrichshafen starten.

Im 4er Einrad startete die Mannschaft mit Julia Eisele, Carina Spahr, Selin Elgün und Marina Keinath erstmals in dieser Saison. Die letzte Meisterschaft lag lange zurück und so gingen die vier Mädchen sichtlich nervös an den Start. Außerdem machte ihnen Trainingsausfall zu schaffen. Von den 69,40 Punkten blieben am Ende 13,21 übrig. Bis zur nächsten Meisterschaft ist noch etwas Zeit, um am Programm zu feilen. Außerdem haben die vier Einradsportlerinnen dann Heimvorteil, den sie sicher nutzen werden.