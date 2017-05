Regionalsport See Ost Souveräne Franziska Nussbaumer

Langenargenerin gewinnt Montfort Junior Trophy im Opti A. Ihr Klubkollege Finn Meichle wird Sieger im Opti B. Der YC Langenargen ist Ausrichter des Segelwettbewerbs.

Segeln: (alx/ycl) Der YC Langenargen hat bei seiner 9. Montfort Junior Trophy gleich zwei Mal die Sieger gestellt. Bei den Optis A gewann Franziska Nussbaumer souverän, bei den Optis B Nachwuchssegler Finn Meichle.

60 Kinder erlebten über die zwei Regattatage tolle Wettfahrtbedingungen. Die Sonne schien, der Wind wehte kräftig. "Die Kinder waren höchst gefordert, sie mussten kämpfen", resümierte Knut Kämpfert, der zusammen mit Gabi Wolff die Wettfahrt leitete. "Trotz viel Wind ging alles fair ab auf den Regattabahnen", meinte Kämpfert, der auch seinem rund 20-köpfigen Helferteam herzlich dankte: "Ohne solche engagierten Mitstreiter ist eine solche Großveranstaltung nicht zu stemmen." Immerhin gingen 60 Nachwuchssegler im Jüngstenboot des Deutschen Seglerverbandes an den Start.

Franziska Nussbaumer ersegelte sich in sechs Wettfahrten zwei Siege. Platz eins war ungefährdet. Auf den nachfolgenden Plätzen ging es freilich eng her. Platz zwei bei den Optis A holte sich Niklas Ill (YC Ludwigshafen) gefolgt von Finn Schäfer (WSC Wäschbruck). Auf Platz vier landete Vincenzo Reuter vom Münchner YC gefolgt von Paul Kaifler (YC Langenargen).

Drei Siege bei den Optis B holte sich Finn Meichle. Sein "Zisch ab" machte seinem Namen alle Ehre. Platz zwei fuhr Maximilian Heller (SC Öhningen) nach Hause. Auf den Plätzen folgen Sophie Schneider (SV Schluchsee), Moritz Stemmler (YCL) und Amy Fiona Heller (SC Öhningen).

Gesegelt wurden im Seeraum vor Langenargen am Samstag und Sonntag wie geplant bis zu sechs Wettfahrten auf modifizierten Up-and-Down-Kursen. Am Regattaauftakttag am Samstag konnte die Wettfahrtleitung bei wechselnden Winden das Programm nur teilweise durchziehen. Nur bei den Optis A gab's zwei Wertungen. Tolle Bedingungen dann aber am Sonntag. Da gab's vier Wettfahrten.