Simon Tischer: "Der erste richtige Titel"

Riesiger Jubel bei den Volleyballern aus Friedrichshafen nach dem 3:1 über die Berlin Recycling Volleys. Die Friedrichshafener zeichnen sich als Team aus. Am Dienstag beim russischen Meister Kasan.

Volleyball, DVV-Pokalfinale: Der VfB Friedrichshafen hat tatsächlich das für unmöglich gehaltene Kunststück fertig gebracht und die Berliner Recycling Volleys zum dritten Mal in dieser Saison besiegt. Gut, dieses Mal klappte es nicht mit einem glatten 3:0 in einem wieder hautengen, total spannenden Spiel. Aber auch ein 3:1 vor mehr als 10 000 Fans in der SAP-Arena, abgerundet mit Goldregen, Feuerwerk und einer Goldmedaille um den Hals – das ist so schnell nicht zu toppen. Michal Finger wurde obendrein noch zum Wertvollsten Spieler gewählt.

Der stand, nachdem er den achten Matchball verwandelt hatte, erst einmal wie zur Salzsäule erstarrt, schlug die Hände vors Gesicht. Dann aber wurde er mitgerissen in die Jubeltraube auf dem Hallenboden. Mitten in dem Menschenknäuel auch jene Volleyballer vom Bodensee, die in ihrer Karriere schon die eine oder andere Trophäe in den Hallenhimmel recken durften. Simon Tischer, zum Beispiel. Der Zuspieler des VfB Friedrichshafen hat schon in diversen europäischen Ländern und Mannschaften gespielt und zahlreiche Erfolge gefeiert. Aber dieser Pokalgewinn am Sonntagabend, der ist auch für den 35-jährigen Mutlanger etwas Besonderes.

„Der erste richtige Titel“, jubelt der Mann in der Menge streng nach Schweiß, Bier und Champagnerduschen riechenden Volleyballer. Supercup gewinnen, Berlin vor eigenem Publikum 3:0 besiegen: toll, aber das hier ist das Größte. Küsschen hier, Kusshändchen dorthin in die große Fanschar, im Arm immer die bronzeschwere Kuhglocke – noch selten zuvor hat ein DVV-Pokalgewinn – der 14. übrigens für den VfB, der vierte für Tischer – für so viel Euphorie, Staunen und große Anerkennung gesorgt wie eben jener am Sonntagabend in Mannheim.

Und sei es nur der Umstände wegen. Da hat ein VfB Friedrichshafen die Ära Moculescu nach 17 Jahren beendet, mit Vital Heynen einen neuen Trainer verpflichtet. Und dem ist nichts Besseres eingefallen, als Bundesligatalente einzukaufen. Dazu ein paar weniger bekannte ausländische Akteure. Libero Markus Steuerwald, ein Mann mit gutem ruf, wohlbekannt beim VfB, und Tischer hat ja noch einen Vertrag. Viele Experten unkten deshalb – das wird nichts werden mit deutschen Jungspunden. Die Zeit der großen Erfolge ist erst einmal vorbei beim Rekordmeister. Falls sie denn überhaupt wieder kommt.

Zum Saisonauftakt gab’s zwar den überraschenden Erfolg im Supercup gegen Berlin. Aber die Ligapartie in Düren ging sang- und klanglos nach hinten los. Na also, sagten sie sich: Wie vorhergesagt. Friedrichshafen tat ihnen den Gefallen nicht. Der neue, völlig umgekrempelte, mit neuer Spielphilosophie antretende VfB entwickelte sich überraschend schnell zu einem ernsthaften Konkurrenten in der Bundesliga und der Champions League.

„Das erste große Highlight“, freut sich Tischer, "ich bin so stolz auf die Mannschaft.“ Die ist cool geblieben, hat sich gegen ein Berlin nie aufgegeben, das in der SAP-Arena teilweise nur ein Schatten seiner besten Tage war (Tischer: „Berlin hat schon mitgeholfen“), sich von Vital Heynens ausgetüfteltem Plan nicht abbringen lassen. Trotz des nicht immer guten eigenen Spiels.

„Das können wir besser", sagt Libero Markus Steuerwald locker nach Spielschluss, frischgeduscht mit einer Flasche Bier in der Hand. Ein Typ wie Tischer, hat der Abwehrchef schon viele Titel bejubelt über die Jahre. „Hut ab vor diesen Jungs“, sagt er, der schon zum zweiten Mal beim VfB unter Vertrag ist. Die Mannschaft sei spielstark, ohne einen unverzichtbaren Superstar. Gerade deshalb, sagt er, und hat damit einen der schlagenden Gründe für diesen erneuten Triumph. „Wir sind 13 Leute“, fügt er an, „und jeder ist gleich wichtig“. Vital Heynen lasse sie alle spielen, zeige ihnen, dass sie wichtig seien. „Er kann mit den jungen Leuten, weiß, wie er eine Mannschaft zusammenstellen muss.“

Sein Vertrauen hat die Mannschaft zurückgezahlt. Mit ihrer Abgeklärtheit die Recycling-Recken düpiert, die „eine alte Mannschaft auszeichnet“, erzählt David Sossenheimer, einer der Jungspunde auf der Annahmeposition und im Außenangriff, euphorisch ins TV-Mikrofon.

„Wir sind stark geblieben“, freut er sich, und fügt sofort an: Es liege noch viel Arbeit vor der Mannschaft, die Potenzial nach oben habe, aber Dinge verbessern müsse. Der Pokalsieg, so toll er sich im Moment auch anfühle, dürfe nicht dazu führen, jetzt den Kopf zu verlieren. „Der Trainer und ein paar der älteren Spieler werden schon dafür sorgen.“ Tischers Jubel über den ersten echten Titel enthält also auch eine Botschaft an die Konkurrenz. Auch wenn Sossenheimer im Moment des Triumphes „noch keine Ahnung hat, wohin das führen wird.“