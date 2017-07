Regionalsport See Ost Sieg ist Pflicht für TC Friedrichshafen

Der Württembergligist spielt beim ebenfalls noch sieglosen Hechingen. Die Friedrichshafener Tennisdamen haben am Sonntag Heimspiel. Großkampftag auf allen Plätzen des TC Friedrichshafen.

Tennis-Württembergliga: TC Hechingen – TC Friedrichshafen (Sonntag, 10 Uhr). – (ed) Nach zwei verlorenen Spielen steht das Team von Julian Klose in Hechingen schon sehr unter Druck. Zwar haben auch die Gastgeber beide Saisonmatches verloren, aber aussagekräftig ist eine Statistik nach zwei Begegnungen keineswegs. Schon gar nicht bei nur drei Matchpunkten, die die Riege vom See mehr errungen hat.

Christian Haupt als Spitzenspieler wird vermutlich dem Slowaken Tomislaw Temar gegenüber stehen, der in beiden Begegnungen der Hechinger das Match an Platz 1 bestritten und beide ziemlich glatt verloren hat, während der Christian Haupt jeweils nur sehr knapp unterlegen war. Allerdings lassen sich daraus nicht unbedingt Schlüsse ziehen, Querverweise sind im Tennis tabu. Mitentscheidend für die Partie könnten an diesem Spieltag die Doppel sein, und hier ist die Mannschaft vom See nach den bisherigen Ergebnissen leicht im Vorteil. Die Hechinger haben alle Doppel verloren, die Bilanz der Friedrichshafener ist ausgeglichen. Zusätzlicher Pluspunkt ist die Rückkehr von Raoul Schwark ins Team, der sich im vergangenen Jahr als hervorragender Doppelspieler einen Namen am See gemacht hat. „Das Spiel am Sonntag muss gewonnen werden, um eine reelle Chance auf den Klassenerhalt zu haben“, schätzt Teamchef Julian Klose die Ausgangssituation richtig ein und feuert seine Mitstreiter entsprechend an.

Damen hoffen auf Klassenerhalt

Verbandsliga, Damen: TC Friedrichshafen – TC Berkheim (Sonntag, 10 Uhr). – Viel aussagekräftiger als bei den Herren ist die Tabelle der Damen. Sie haben schon vier Spiele absolviert und belegen mit zwei Siegen und zwei Niederlagen einen Mittelfeldplatz. „Wir haben die schwierigsten Gegner nach der knappen Niederlage vergangenen Sonntag hinter uns. In den kommenden zwei Spielen wollen wir gut abschneiden, damit der Klassenerhalt nicht mehr gefährdet wird“, sagt Mannschaftsführerin Winnie Michalis, die auf einen Sieg ihrer Mädels im vorletzten Verbandsspiel hofft. Berkheim steht vor Ulm II am Ende der Tabelle. Es hat bisher nur einmal knapp gewonnen, aber zweimal verloren. Darunter mit 1:8 gegen Tübingen II, gegen das Winnis Michalis‘ Damen 6:3 gewonnen hatten. Die Nummer 1 der Gäste, Catherina Hug, hat alle ihre Matches hoch verloren. Gegen die Friedrichshafener Nummer 1, Anastasiya Fedoryshyn, hätte sie vermutlich keine Chance, allerdings ist deren Einsatz am Sonntag eher fraglich.

Junioren, Oberliga: TC Friedrichshafen – TC Vaihingen-Rohr (Sonntag, 10 Uhr). – (wk) Ungeschlagen gehen die Junioren des TC Friedrichshafen ins Heimspiel. Und das soll auch so bleiben, wollen sie doch die Tabellenführung verteidigen.

Juniorinnen, Bezirksoberliga: TC Friedrichshafen – TC Meckenbeuren-Kehlen (Sonntag, 9 Uhr). – Zum Spitzenduell kommt es zwischen dem TCF und dem TCMK. Beide Mannschaften sind bisher ungeschlagen und der Gewinner kann das Ticket fürs Endspiel um die Bezirksmeisterschaft lösen.

Herren 55, Württembergliga: TC Friedrichshafen – TC Frickenhausen (Sonntag, 14 Uhr). – Bisher läuft es gar nicht rund, weil viele Verletzungen eine Aufstellung in der stärksten Formation verhindern. Frickenhausen kommt als ungeschlagener Zweiter auf die Anlage beim Strandbad und ist deshalb eindeutig Favorit.

Verbandsliga: TC Friedrichshafen II – TC Ludwigsburg (Sonntag, 10 Uhr). – Am Sonntagmorgen ist Großkampftag auf allen Plätzen. Vier Mannschaften haben Heimrecht, wobei die „Zweite“ dringend einen Sieg braucht. DerTC Ludwigsburg kommt mit zwei Tschechen auf den Positionen 1 und 2, was die Aufgabe nicht leicht macht.

Kreisklasse 2: TC Friedrichshafen IV – TC Kluftern (Sonntag, 9 Uhr). – Der TC Friedrichshafen ist im Lokalderby zwar klarer Favorit, muss aber trotzdem die Aufgabe sehr ernst nehmen, denn Derbys haben es oft in sich.