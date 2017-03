"Sehr kritische" Gespräche zeigen Wirkung beim FV Ravensburg

FV Ravensburg ist nach dem 2:1-Heimsieg in der Fußball-Oberliga über denSSV Reutlingen zufrieden. Jascha Fiesel verlängert um zwei Jahre.

Fußball-Oberliga: „Es war ein umkämpftes Spiel mit wenigen Chancen und dem glücklichen Ende für uns“, sagte der Ravensburg Thomas Zimmermann auf der Pressekonferenz treffend. Kurz zuvor hatte der FV Ravensburg – auch dank eines Zimmermann-Treffers – gegen den SSV Reutlingen knapp, aber verdient mit 2:1 gewonnen. Der Reutlinger Trainer Jochen Class musste dagegen den nächsten Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt erklären: „Ich glaube nicht, dass wir die schlechtere Mannschaft waren. Wir sind defensiv gut gestanden. Es waren Kleinigkeiten, die das Spiel entschieden.“

Damit meinte er unter anderem die Szene, die in der 77. Minute zum Strafstoß für den FVR führte. Einigkeit herrschte darüber, dass dieses 1:0 spielentscheidend war. „Die Aktion von Felix Widmann war der Dosenöffner“, lobte FV-Trainer Wolfram Eitel den mutigen Antritt seines Mittelfeldspielers. Christos Chatzimalousis brachte ihn wohl auf der Strafraumlinie zu Fall. Ob es ein Foul war und wo genau es sich ereignete, konnten beide Trainer aus der Ferne nicht fehlerfrei beurteilen. Unglücksrabe Chatzimalousis, der später auch noch vor dem zweiten Ravensburger Treffer den Ball an Moritz Jeggle verlor, war bei seinem Debüt von Beginn an der Pechvogel des Tages – trotz zuvor starker Leistung. „Er hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Er hatte eben diese eine Aktion, in der er ungestüm in den Zweikampf geht“, sagte Class über den A-Jugendspieler, der anstelle von Tom Schiffel als Linksverteidiger auflief.

Den Ravensburgern war das Zustandekommen des Sieges egal. Wichtig war die Reaktion der Mannschaft nach dem schwachen Auftritt in der Vorwoche in Freiburg. „Sehr kritische Gespräche unter der Woche“ (Eitel) zeigten demnach ihre Wirkung. „Die Mannschaft hat Leidenschaft, Begeisterung und Teamgeist gezeigt, was in solchen Phasen entscheidend ist“, sagt Eitel. Um sich perfekt auf das Spiel vorzubereiten, hatte sein Team das Abschlusstraining auf dem Nebenplatz bestritten. „Der ist noch schlechter als der Rasen im Stadion“, sagte Linksverteidiger Jascha Fiesel. Überraschend war das Stadion in einem besseren Zustand als befürchtet.

An ein gepflegtes Kurzpassspiel war dennoch nicht zu denken. So sahen die 650 Zuschauer, unter ihnen erstmals seit den Haselnusswürfen von Spielberg auch wieder der FV-Fanklub, nur wenige Torchancen. Und doch war es wieder ein packendes Spiel zwischen den beiden Vereinen, die sich in den vergangenen Jahren einige enge Duelle geliefert haben. Wolfram Eitel wünschte Kollege Class und dessen Team während der Pressekonferenz viel Erfolg und hofft auf einen Reutlinger Klassenerhalt. „Es sind immer tolle Partien, vor allem auch im Reutlinger Stadion.“ Selbst in der Oberliga wird oft auf einfachen Sportplätzen gekickt, das Stadion an der Kreuzeiche sticht merklich heraus. „Es ist wichtig, dass die Mannschaften in der südlichen Region von Stuttgart die Klasse halten“, sagt Eitel.

Mit Ulm und Pfullendorf sind in der vergangenen Saison die nächstgelegenen Gegner ab- und aufgestiegen. Vielleicht sieht man aber zumindest den SSV Reutlingen mit seinen vielen Fans in der kommenden Saison wieder im FV-Stadion. Auf jeden Fall wird Jascha Fiesel dann noch zum FV-Kader gehören. Der beste Vorlagengeber der Ravensburger verlängerte in der vergangenen Woche seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag um zwei Jahre, „weil es passt und ich mich wohlfühle. Ich spiele seit der D-Jugend beim FV, spiele seitdem mit fünf, sechs Spielern zusammen. Ich weiß, was ich am FV habe, und ich habe noch Ziele mit dem Verein.“

Noch habe er den Aufstieg nicht abgeschrieben, wenngleich es in diesem Jahr aufgrund des mittlerweile großen Rückstandes sehr schwierig wird. Aber: „Bissingen ist zurzeit nicht so konstant. Solange rechnerisch möglich, glauben wir daran“, sagt Fiesel. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die Hoffnung aufrechterhalten werden kann. Um diese Siege einzufahren, wird weiterhin nur von Spiel zu Spiel gedacht.