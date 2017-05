Regionalsport See Ost Segel-Bundesiga: Gute Bedingungen, gute Ergebnisse

Wegen zu schwachen Winden hat sich der Start der 1. Segel-Bundesliga in Lindau bis kurz vor 14 Uhr am Donnerstag verschoben, doch dann gab es bei bis zu acht Windstärken gute Stimmung auf der Bahn. Nicht nur beim WYC.

Mit einem Zieleinlauf als Zweiter gelang dem Württemberger Yachtclub ein super Einstieg, worüber sich Skipper Yannik Hafner, Dennis und Kevin Mehlig sowie Max Bäurle sehr freuten. Vielleicht ein bisschen zu euphorisch? Im zweiten Flight mussten sie sich mit Rang fünf begnügen. Im dritten Rennen traf das Team eine gewagte Entscheidung und wechselte als einziges gleich nach dem Start die Seite. Dieser Coup brachte ihm bis zur ersten Luvtonne zwei Bootslängen Vorsprung, den es weiter ausbauen konnte und souverän in einen Laufsieg umwandelte. Die gleiche Besatzung hatte beim vergangenen Bodensee-Battle den zweiten Platz in der Gesamtwertung ersegelt, sie ist also gut vorbereitet, hat alle Chancen, ihren Verein in Lindau in der Rangliste etwas nach oben zu drücken. Nach einem weiteren siegreichen Zieleinlauf im vierten Durchgang landeten sie in der Wertung des „1. Lindauer-Spieltages“ auf einem vielversprechenden zweiten Platz der Tages-Rangliste.

Nach seinem super Saisoneinstieg am Chiemsee startete der SMCÜ sozusagen aus der Pole-Position zu den Lindauer Läufen. Die Pinne hat diesmal Steffen Heßberger in der Hand, sein Team bestand aus Sven Heßberger, Dominik Waibel und Frederik Schaal. Doch nach vier Läufen beendeten sie den Tag auf dem siebten Tabellenplatz. Auf Revierkenntnisse und Erfahrungen direkt vor dem eigenen Klub hofften die Segler des Lindauer SC. Doch nach zwei sechsten Plätzen am ersten Tag ging der Abend sehr ernüchternd für sie zu Ende.

Noch zwei Tage werden die Segler der 1. und 2. Liga vor in Lindau ihre Runden drehen. Die Boote sind vom Ufer aus gut zu beobachten. Auf Initiative des WYC fährt für alle Wassersportbegeisterten am Samstag ein Katamaran mit Sonderziel Lindau; aber auch vor Ort starten stündlich Sondertouren für Zuschauer, die Abfahrtzeiten werden per Lautsprecher bekanntgegeben.