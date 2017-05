Regionalsport See Ost Seerose-Fahrer "zufrieden" mit dem Abschneiden

Regionalsport See Ost

Vom schlechten Wetter nicht entmutigen ließen sich vier Fahrer des RSV Seerose Friedrichshafen. Bedient wurden von ihnen der MTB-Event in Veringendorf und die Baden-Württembergische Straßenmeisterschaften in Mittelbuch.

Der Elitefahrer Valentin Kunze trat in Veringendorf zu einem MTB-Rennen an, das nicht nur er als äußerst schwierig bezeichnete. Schwierig, da es galt bei Dauerregen eine rutschige Strecke zu bewältigen, die den Fahrern, vor allem auf den Trails, alles abverlangte. Durch Kälte und Nässe bedingt, gelang es Kunze nicht, ab dem Start seinen gewohnten Wettkampf-Rhythmus abzurufen. Der Routinier fand jedoch ab der Rennhälfte zusehends besser in seinen Rennmodus. Dadurch gelang ihm, Platz für Platz gut zu machen. Er beendete das Rennen seiner Klasse nach 55 Kilometern und 1100 Höhenmetern mit dem zufriedenstellenden zwölften Rang.

Als zufriedenstellend bezeichneten auch die Teilnehmer der BaWü-Straßenmeisterschaften ihre Platzierungen. In Mittelbuch bei Ochsenhausen war ein anspruchsvoller, welliger Rundkurs zu fahren. Auch dort verlangten Kälte und Nässe den Teilnehmern ihr gesamtes fahrerische Können ab. In ihren Klassen schlossen Andy Haller, Otto Schädler und Bianca Metz auf den Rängen 18, zehn und elf ab.