Regionalsport See Ost Sechs Karatekas im Nationaldress

Karate: Jetzt ist es amtlich und offiziell: Sechs Karatekämpfer des Karate Team Bodensee haben sich für die WKU-Weltmeisterschaft in Kerry in Irland qualifiziert und starten für Deutschland: Aus Efrizweiler Riccarda Häußler, aus Hohenweiler Martina Wilde, aus Immenstaad Charles Sampson, aus Kressbronn Katharina Jakob und Elena Jakob sowie aus Uhldingen-Mühlhofen Niko Moosherr. Auf mehreren Wertungsturnieren sammelten sie im vergangenen Jahr Ranglistenpunkte und schafften es so, sich die begehrte Zulassung zur WM zu erkämpfen. Vom 27. August bis 1. September messsen sich die nominierten Wettkämpfer des Karate Team Bodensee in Irland mit den Besten der Besten weltweit. „Wir freuen uns, dass Karatekas des Karate Team Bodensee Mitglied der Deutschen Nationalmannschaft sind und für Deutschland starten“, sagt Toni Dietl, der Leiter des Karate Team Bodensee, zufrieden. „Wir werden mit Spannung die Wettkämpfe verfolgen und unseren Kämpfern feste die Daumen drücken.“