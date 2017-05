Regionalsport See Ost Sebastian Schmidt: "Ich bin stolz aufs Team"

Die Volleyballsaison ist zu Ende, der VfB Friedrichshafen hat die beiden letzten Spiele in Berlin und zu Hause gegen Berlin verloren. Dennoch darf GmbH-Geschäftsführer Sebastian Schmidt ein positives Fazit ziehen.

Herr Schmidt, das war heute nicht der Tag des VfB Friedrichshafen.

Das Spiel am Mittwoch in Berlin, das war der Knackpunkt. Berlin war schon vor eigenem Publikum psychisch und spielerisch stärker als wir. Und am Sonntag hat man gesehen, dass die Spieler heiß auf den Sieg waren. Robert Kromm, Luke Perry oder auch Graham Vigrass die waren überragend. Es hat für uns nicht sollen sein. Wir waren zwar in der Hauptrunde besser, aber Berlin war in der Finalserie die bessere Mannschaft.

Ihr Fazit nach dieser Saison mit neuer Mannschaft und neuem Trainer?

Das fällt jetzt nach diesem Spiel schon ein wenig schwer. Aber mit dem Sieg im Supercup und dem Erfolg im DVV-Pokal hat die Mannschaft begeistert. Wir sind mit einem jungen Team außerdem noch deutscher Vizemeister geworden. Und wenn mir das jetzt schwer fällt, aber in einer Woche ist das Gefühl ein ganz anderes. Schon jetzt aber kann ich sagen: Ich bin stolz auf die Mannschaft und das Team hinter dem Team. Wir können, auch wenn wir heute verloren haben, sehr zufrieden sein mit der Saison.

Nach der Saison ist vor der Saison. Wird die Mannschaft sich stark verändern?

Wir werden in den nächsten Wochen die Gespräche, die Trainer Vital Heynen ja schon seit einigen Wochen intensiv führt, weiterführen. Gut für uns, dass wir die neuen Spieler ja schon mit langfristigen Verträgen ausgestattet haben, denn wir wollen ja etwas aufbauen. Deshalb schauen wir positiv in die Zukunft. Wir sind auf einem guten Weg, wenn wir weiter an diesem arbeiten, dann werden wir auch in der nächsten Saison erfolgreich sein.

3750 in der ZF-Arena, die Halle war seit langem mal wieder ausverkauft.

Am Sonntag war die zum ersten Mal nach zwei Jahren wieder ausverkauft. Auch damals haben wir gegen die Berliner gespielt. Aber wir haben dieses Jahr insgesamt tolle Aktionen gehabt. Und diese Kulisse ist ein riesiger Ansporn für uns, auch nächste Saison für tolle Aktionen zu sorgen.