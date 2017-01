Schwierige Gegner für die HSG Friedrichshafen-Fischbach

Die Handballfrauen der HSG Friedrichshafen-Fischbach spielen am Wochenende beim TSB Ravensburg in der Kreisliga und beim Bezirksligisten TSF Ludwigsfeld.

Handball-Kreisliga, Frauen: TSB Ravensburg – HSG Friedrichshafen-Fischbach II (Samstag, 16.30 Uhr, Kuppelnausporthalle). – Am Samstag beendet auch die zweite Frauenmannschaft der HSG Friedrichshafen-Fischbach die Winterpause. Die Mannschaft von Trainer Peter Horvarth trifft in ihrem ersten Spiel 2017 auf den Vorletzten und Tabellennachbarn.

Die Friedrichshafener Spielgemeinschaft steht nach einer insgesamt sehr ordentlichen Hinrunde auf Platz vier der Tabelle. Viermal ging sie als zwar Sieger vom Feld, jedoch wurde der Erfolg gegen den TSB Ravenburg II ihr wieder aberkannt. Das Team musste sich auf dem Spielfeld lediglich dem TV Kressbronn II geschlagen geben. Um noch ein Wörtchen in der Meisterschaft mitreden zu können, wird die junge Truppe am Wochenende alles in die Waagschale werfen müssen, um die Punkte mit an den Bodensee nehmen zu können.

Bezirksliga, Frauen: TSFLudwigsfeld – HSG Friedrichshafen-Fischbach (Sonntag, 17.30 Uhr, Sportzentrum Neu-Ulm Pfuhl). – Nachdem die Friedrichshafener Bezirksligahandballerinnen das vergangene Wochenende erfolgreich gestalten konnten, müssen sie nun ersatzgeschwächt in Neu-Ulm antreten. Dabei ist "Ludwigsfeld ein sehr unangenehmer Gegner", erklärt HSG-Trainer Damir Turnadzic. Und die Friedrichshafener Spielgemeinschaft ist erneut von Personalproblemen geplagt. Der HSG-Verantwortliche muss auf nicht weniger als sechs Stammspielerinnen verzichten. Unterstützt wird die Mannschaft von Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft und U-21-Spielerinnen.

Zum Saisonauftakt war die TSF Ludwigsfeld in der Bodenseesporthalle zu Gast, in jener Partie hat die HSG Friedrichshafen-Fischbach nur knapp mit 24:23 die Oberhand behalten. Derzeit steht der Gastgeber auf dem achten Tabellenplatz, Vorsicht ist dennoch geboten. Der Gastgeber hat vor allem in der eigenen Halle stark aufspielen können, besiegte den HC BW Feldkirch und trennte sich unentschieden vom Topteam aus Lustenau.

"Wir dürfen also Ludwigsfeld auf keinen Fall unterschätzen", warnt HSG-Trainer Damir Turnadzic. "Trotzdem wollen wir unseren Höhenflug fortsetzen und gehen mit breiter Brust in das Spiel. Ich bin sehr optimistisch, dass wir bestehen können." Mit einem Sieg würde die Mannschaft weiterhin unter den Top drei der Bezirksliga stehen, das hatte der HSG-Trainer als Saisonziel ausgegeben.