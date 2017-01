Schwere Aufgaben für die HSG Friedrichshafen-Fischbach

Schlusslicht HSG Friedrichshafen-Fischbach II ist zu Gast beim Tabellenführer Laupheim II. Das Landesligateam bekommt es mit Bettringen zu tun.

Handball-Bezirksklasse: HVRWLaupheim II – HSG Friedrichshafen-Fischbach II (Samstag, 19.30 Uhr, Herrenmahdhalle). – (kst) Am Samstag steht die Landesligareserve der HSG Friedrichshafen-Fischbach vor einer schweren Aufgabe. Das Tabellenschlusslicht ist beim Tabellenführer zu Gast. „In diesem Spiel sind wir mit Sicherheit der Underdog“, urteilt der HSG-Trainer Rolf Nothelfer vor der Partie. Die Mannschaft wird in Laupheim auf einige Spieler verzichten müssen, da die Landesligamannschaft zeitgleich bei der SG Bettringen antritt. „Wir werden maximal zu neunt auflaufen können. Dennoch werden wir uns sicher nicht kampflos geschlagen geben. Die Mannschaft hat in vielen Spielen Charakter gezeigt und bewiesen, dass sie von der ersten bis zur letzten Minute kämpfen,“ erklärt der HSG-Trainer. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft den Tabellenkeller verlassen und die Rote Laterne an die SG Burmafingen/PSV Ulm abgeben.

Handball-Landesliga: SG Bettringen – HSG Friedrichshafen-Fischbach (Samstag, 20 Uhr, Uhlandhalle). – Nachdem sich Friedrichshafen am vergangenen Wochenende furios zurückgemeldet hatte, trifft das junge Team am Wochenende auf Bettringen. „Wir wollen nun die ersten Auswärtspunkte in der Rückrunde einfahren“, gibt HSG-Betreuer Ingo Ortlieb die Marschrichtung vor. Nachdem die HSG-Truppe in der Hinrunde von Personalproblemen geplagt war, kann das Trainerteam nun auf den kompletten Kader zurückgreifen. „Wir wollen den Schwung aus dem Heimspiel gegen Wernau unbedingt mitnehmen. “ Im Hinspiel ging die Friedrichshafener Spielgemeinschaft als Sieger vom Platz (28:25). „Wir wollen aus einer stabilen Abwehr heraus und mit dem starken Rückhalt unserer Torhüter schnell nach vorn spielen und unsere individuellen Stärken ausspielen“, sagt der HSG-Betreuer. Die HSG liegt derzeit auf Rang sieben der Landesliga. Bettringen ist in den Abstiegskampf verwickelt. Lediglich vier Siege stehen auf ihrem Konto. Bettringen aber wird die Punkte nicht kampflos überlassen, wird alles versuchen, die wichtigen Punkte in eigener Halle zu behalten.