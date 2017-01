Schwacher Auftritt der Ravensburg Towerstars in Bayreuth

Ravensburg Towerstars entwickeln zu wenig Druck beim Neunten in Bayreuth. Der 0:2-Rückstand nach dem ersten Drittel hat zu schwer gewogen. Eishockey-DEL-2-Partie ging 1:3 verloren.

Eishockey-DEL-2: EHC Bayreuth Tigers – Ravensburg Towerstars 3:1 (2:0, 0:1, 1:0). – Die Einschätzung, dass für die Ravensburg Towerstars auch im zweiten Spiel in Bayreuth die Trauben hoch hängen würden, haben sich bestätigt. Das Team von Trainer Toni Krinner unterlag am Freitagabend mit 1:3 und zeigte im letzten Spiel des Jahres eine insgesamt enttäuschende Leistung. „Bayreuth hat verdient gewonnen, im Vergleich zu uns hat der Gegner die Kleinigkeiten im Spiel konsequent erledigt“, sagte der Ravensburger Coach.

Schon im Startabschnitt taten sich die Oberschwaben äußerst schwer. Während die gastgebenden Tigers beherzt und druckvoll nach vorn spielten, verhakten sich die Towerstars meist schon in der neutralen Zone. Die klarste Torchance hatte dabei noch Matthieu Tousignant nach rund vier Minuten, als er sich in numerischer Unterzahl vor das gegnerische Tor mogelte, den Puck aber nicht an der linken Beinschiene von Tigers-Torhüter Tomas Vosvrda vorbeischieben konnte. Konsequenter schon beim Spielaufbau und vor allem im Abschluss präsentierten sich die Franken. Nach zwölf Minuten fälschte Fröhlich einen Drehschuss unhaltbar ab, und danach wurde es für die Oberschwaben noch schwerer. Drei Minuten vor der Pause folgte prompt das 0:2, auch wenn die Anerkennung des Treffers selbst nach dem Videobeweis noch höchst umstritten blieb. Als Tigers-Topstürmer freistehend vor dem Ravensburger Tor zum Schuss gekommen war, war das Tor klar aus der Verankerung gesprungen und um einige Zentimeter verschoben. Doch Hauptschiedsrichter Mischa Apel gab den Treffer dennoch. Eine ärgerliche Entscheidung, denn in den Minuten zuvor hatte der Unparteiische wegen der offensichtlich beschädigten Torverankerung das Spiel unterbrochen.

Mit einer gewissen „Wut im Bauch“ sollte es für die Ravensburger Cracks im zweiten Abschnitt etwas besser laufen. Mit mehr Aggressivität in den Zweikämpfen fanden sie mehr Präsenz in der gegnerischen Zone und entwickelten auch mehr Torschuss-Situationen. Allerdings fehlte es an deren Qualität. Vielfach spielten die Ravensburger Stürmer auch den viel zitierten letzten Pass vor dem Abschluss zu viel. Daraus gelernt, kam es in der 35. Minute aber dann doch zum sehnlichst erhofften 1:2-Anschlusstreffer. Einen schnell vorgetragenen Konter bei einer 3:1-Überzahlsituation vollendete Norman Hauner eiskalt.

Die Towerstars waren für das Schlussdrittel in Reichweite. Allerdings verteidigten die Gastgeber im Schlussabschnitt beherzt ihre Spielhälfte, und wie schon im ersten Durchgang gab es kaum ein Durchkommen für die Oberschwaben. Als in der 52. Minute mit Hauner und dePaly gleich zwei Towerstarsspieler auf die Strafbank verbannt wurden, besorgte Bartosch mit dem 3:1 früh den Endstand. „Wir müssen aus so einem Spiel schnell unsere Lehren ziehen“, verlangte Coach Toni Krinner. – Tore: 1:0 (11:55) Fröhlich (Busch, Marsall), 2:0 (17:06) Kolozvary (Bartosch, Geigenmüller), 2:1 (34:31) Hauner (Roloff ), 51:47 Bartosch (Kolozvary, Potac, 5:3). – Strafminuten: Bayreuth 6, Ravensburg 8. – Zuschauer: 1926.