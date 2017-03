Schuschkewitz, Haisterkircher Lebensversicherung

Gastgeber aber nicht nur des Goalgetters wegen zuversichtlich vor dem Duell am Samstag mit dem Fußballbezirksliga-Spitzenreiter TSV Heimenkirch.

Fußball-Bezirksliga: SV Haisterkirch – TSV Heimenkirch (Samstag, 16 Uhr). – In der vergangenen Saison waren Begegnungen zwischen Haisterkirch und Heimenkirch Topspiele zweier Meisterschaftsaspiranten. Das Duell in Haisterkirch ging nach hochklassigem Bezirksligafußball mit 5:2 an die Gastgeber, im Rückspiel dominierte Heimenkirch beim 3:1. Dann schwächelte der SVH, Heimenkirch war Nutznießer für einige Wochen, ehe Eschach auf der Zielgerade an allen vorbeizog und den Titel errang.

Manches ist gleich geblieben: Heimenkirch ist wieder Tabellenführer, der heißeste Titelanwärter momentan. Anderes hat sich geändert: Haisterkirch befindet sich im Abstiegskampf. „Wir haben eine bescheidene Vorrunde gespielt. Doch der Blick soll nach vorn gerichtet werden“, sagt Trainer Uwe Reh. Um der Hoffnung Nahrung zu geben, dass vieles im neuen Jahr besser wird, hat er in der Winterpause zielstrebig nach Verstärkungen und Ergänzungen gesucht und diese wohl gefunden.

Als Indiz dafür dient: Das erste Spiel 2017 hat Haisterkirch in Meckenbeuren 3:0 gewonnen. Drei Neuzugänge, einer ein Rückkehrer, hätten, so Reh, von Beginn an gespielt. Sie hätten viel Qualität, die half, jene Partie zu gewinnen. Das sind: Julius Wagner, Berat Lutolli und Kadir Keskin. Und da gibt es noch zwei Neuzugänge, beziehungsweise Rückkehrer, die der SVH-Coach als gute Ergänzungsspieler bezeichnet: Marc Matt und Baris Dursun. „Nun habe ich endlich wieder die Möglichkeit, Qualität einzuwechseln“, freut sich Reh.

Gegen Meckenbeuren hatte aber vor allem einer wieder gestochen: Jakob Schuschkewitz. Der Torjäger hat da den Unterschied gemacht, wo sich sonst beide Parteien neutralisierten. „Über weite Strecken war die Partie ausgeglichen, mit dem zweiten Tor von Jakob Schuschkewitz haben wir das Spiel beherrscht“, analysiert der Übungsleiter des SV Haisterkirch.

Gegen Meckenbeuren hat es geklappt. Reicht das Potenzial für Tabellenführer Heimenkirch, der erst zwei Partien diese Saison verlor und mit dem FC Isny nur noch einen echten Konkurrenten im Kampf um die Meisterschaft hat? Reh sieht eine denkbare Parallele zu seiner Elf 2016: Der SVH sei damals, wie Heimenkirch heute, unangefochtener Tabellenführer gewesen, habe im letzten Spiel vor der Winterpause verloren und sei schlecht, beziehungsweise bescheiden in die Rückrunde gestartet. Am Ende sei nur Platz drei geblieben, erinnert sich der Trainer. Schon deshalb, weil dieses Heimenkircher Horrorszenario denkbar ist, dass der Favorit aus dem Allgäu in den kommenden Wochen in die Krise schlittern könnte, wie der SV Haisterkirch vor einem Jahr, sieht Uwe Reh seine Mannschaft nicht als chancenlos an. Und da gibt es die fünf Neuzugänge, die mehr Stabilität versprechen, auch eine größere Variabilität, was die Möglichkeiten angeht. Sollte auch das nicht reichen, hat Reh noch diese unverwechselbare Lebensversicherung Jakob Schuschkewitz, der von den 32 SVH-Toren 21 erzielt hat.