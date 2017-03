Schützenkreistag entlastet den Vorstand einstimmig

Jahreshauptversammlung des Schützenkreises Bodensee fand beim SV Oberteuringen statt. Verdienstvolle Mitglieder sind geehrt worden. Roland Kumpf ist neuer Jugendleiter.

Schießen: Bei der Jahreshauptversammlung des Schützenkreises Bodensee hat Kreisoberschützenmeister Richard Pfleghar im Schützenhaus des SV Oberteuringen die Mitglieder begrüßt. Sein besonderer Gruß galt den Ehrengästen, dem Stellvertretenden Bürgermeister von Oberteuringen Herrn Keller, dem Bezirksoberschützenmeister Leonhard Schunk sowie den Ehrenmitgliedern des Schützenkreises Bodensee, Ehrenkreisoberschützenmeister Detlef Zepf und Ehrenschützenmeister Horst Ullmann sowie Ehrensportleiter Gerd van de Löcht.

Nach den Grußworten der Ehrengäste Keller und Schunk blickte der Kreis-oberschützenmeister auf das vergangene Kreisschützenjahr zurück, lobte die gute Arbeit in den Vereinen und vor allem die sportlichen Leistungen einzelner Mitglieder an den Bezirks- Landes- und Deutschen Meisterschaften in allen Disziplinen. Anschließend folgten die Berichte von Sportleiter Werner Wetzel, der wieder von zahlreichen Erfolgen berichteten konnte, Jugendleiter Roland Kumpf, Damenreferentin Stefanie Schiele und Seniorenreferent Kurt Knödler schlossen sich mit den Referaten über ihre Arbeit an. Kassiererin Gabi van de Löcht konnte eine gute Kassenlage mitteilen.

Nach den Berichten hatten die Mitglieder Gelegenheit, an die Vorstandschaft zu den Berichten Fragen zu stellen. Da es keine Fragen gab, bescheinigte Kassenprüfer Uwe Link der Kassiererin eine hervorragende und vorbildliche Kassenführung. Im Anschluss beantragte Leonhard Schunk die Entlastung der Vorstandschaft sowie die der Kasse. Die Entlastung wurde einstimmig erteilt.

Roland Kumpf wurde außer der Reihe für ein Jahr zum Kreis-Jugendleiter gewählt, da sein Vorgänger aus persönlichen Gründen sein Amt abgegeben hatte. Danach wurden einige Mitglieder für ihre vorbildliche Arbeit und für ihre Verdienste um das Schützenwesen geehrt.

Das Verdienst-Ehrenzeichen in Silber des Schützenbezirks Oberschwaben erhielten Michael Fiehl (Vorstand SGI Langenargen) und Thomas Stoll (Vorstand SV Oberteuringen). Das Verdienst-ehrenzeichen in Gold des Schützenbezirks Oberschwaben erhielt Rainer Badtke (SGi Kressbronn). Das Verdienstehrenzeichen in Silber des Württembergischen Schützenverbandes erhielt Peter Auer (Vorsitzender SV Laimnau). Eine besondere Ehrung wurde Kurt Knödler zuteil, der seit mehr als 38 Jahren als Seniorenreferent für den Schützenkreis Bodensee tätig ist.