Regionalsport See Ost Schreckgespenst Abstieg hat der TC Friedrichshafen gebannt

Friedrichshafener Verbandsligadamen gewinnen ihre vorletzte Partie der Saison mit 8:1 gegen den TC Berkheim.

Tennis-Verbandsliga, Damen: TC Friedrichshafen – TC Berkheim 8:1. – Das Schreckgespenst Abstieg in die Bezirksebene ist für die Friedrichshafener Damen nach ihrem klaren Erfolg im vorletzten Verbandsspiel kein Thema mehr. Nachdem Spitzenspielerin Anastasiya Fedoryshyn doch zum Einsatz gekommen war, lief alles wie am Schnürchen. Sie selbst fegte ihre Gegnerin wie erwartet in Windeseile ohne Spielverlust vom Platz. Fast genauso schnell erledigte Carina Hertkorn an Platz 6 ihre Aufgabe. Winnie Michalis (3) und Nicola Kortus (5) erreichten ebenfalls Zweisatzsiege. Katharina Vogg (2) musste sich dagegen gehörig anstrengen, bevor sie im Match-Tiebreak Siegerin blieb und ihrer Kontrahentin die erste Saisonniederlage im vierten Spiel zufügte. Lediglich Ann-Kathrin Zilles (4) musste sich einer unangenehm und sehr unorthodox spielenden Gegnerin geschlagen geben. Nach dem 5:1-Zwischenstand waren die Doppel nicht mehr ausschlaggebend. Dennoch hängten sich die Mädels richtig rein, und das mit vollem Erfolg.

Mannschaftsführerin Winnie Michalis atmete hörbar durch, als die ersten Matches ihrer Kolleginnen positiv verlaufen waren. Dann kam allerdings ein kleiner Wermutstropfen zum Vorschein, denn sie hatte vor der Saison eher den Aufstieg in die Oberliga als den Abstieg im Kopf gehabt. Knackpunkt war sicher das Auswärtsspiel in Bernhausen, als die Mannschaft nur zu fünft angetreten war. Ein Zustand, der eigentlich zumindest auf Verbandsebene nicht vorkommen sollte.

Am Wochenende hat der Spielplan der Mannschaft einen spielfreien Sonntag beschert, bevor es danach zum letzten Match nach Künzelsau geht.

TC Friedrichshafen – TC Berkheim 8:1. – Anastasiya Fedoryshyn – Catherina Hug 6:0,6:0; Katharina Vogg – Sarah-Anne Link 6:4, 3:6, 10:3; Winnie Michalis – Linda Decker 6:4, 6:3; Ann-Kathrin Zilles – Sandra Grotz 3:6, 6:7; Nicola Kortus – Lena-Maria Wild 6:3, 6:4; Carina Hertkorn – Stefanie Potsch 6:0, 6:1; Fedoryshyn/Hertkorn – Hug/Link 7:6, 1:6, 10:0; Vogg/Kortus – Decker/Grotz 6:2, 6:3; Michalis/Zilles – Wild/Potsch 6:3, 6:0.

Württembergliga: TC Hechingen – TC Friedrichshafen 7:2. – Jetzt wird’s richtig eng für den TC Friedrichshafen mit dem Klassenerhalt, nachdem er in Hechingen lediglich zwei Einzel gewonnen hatte. Igor Ogrizek an Platz 4 und Fabio Demel (6) hielten mit ihren Zweisatzsiegen das Fünkchen Hoffnung noch ein winziges Bisschen am Brennen. Schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass ein Gesamtsieg mit drei Doppeln noch bejubelt werden könnte. Aber nach der Verletzung (Muskelfaserriss) von Doppelspezialist Raoul Schwark bei seinem Einzel fiel besagtes Fünkchen ganz schnell in sich zusammen. Alle drei Doppel blieben bei der Heimmannschaft, das nicht zu beschönigende Ergebnis wanderte unter den Spielbericht. Dabei herrscht eigentlich kein so großer Klassenunterschied zwischen den einzelnen Kämpfern, drei Match-Tiebreaks von Spitzenspieler Christian Haupt und Teamchef Julian Klose sowie der des 1. Doppels Haupt/Demel beweisen doch, dass nicht viel fehlt. Lobenswert übrigens ist zu erwähnen, dass Mannschaftsbetreuer Marcus Ailinger, der „seine“ Jungs eigentlich nur moralisch unterstützt, für den verletzten Raoul Schwark im 3. Doppel eingesprungen ist. Zusammen mit Julian Klose verlor er fast ohne Spielpraxis nur 3:6/2:6.

TC Hechingen – TC Friedrichshafen 2:7. – Tomislav Termar – Christian Haupt 6:2, 3:6, 10:0; Nico-Marcel Dreer – Julian Klose 6:2, 4:6, 10:6; Jan Porteset – Markus Bartosch 6:4, 6:0; Pascal Domnik – Igor Ogrizek 5:7, 3:6; Nico Kastunowicz – Raoul Schwark 6:0, 5:1 (Aufgabe); Pascal Koch – Fabio Demel 3:6, 4:6; Ternar/Domnik – Haupt/Demel 3:6, 7:5, 10:7; Dreer/Porteset – Bartosch/Ogrizek 6:3, 6:4; Kastunowicz/Koch – Klose/Ailinger 6:3, 6:2.