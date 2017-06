Regionalsport See Ost Schlaffe Segel, schwimmende Segler

Flaute statt Stadtmeisterschaften beim WV Fischbach. Christian Severens (WYC), Sieger von 2016, bleibt deshalb ein weiteres Jahr Titelträger.

Segeln: 28 Boote waren es am Ende, deren Besatzungen sich am Mittwochabend zur Stadtmeisterschaft beim WV Fischbach einfanden. Heiß war es und schlaff hingen die Flaggen am Mast der Hafenausfahrt, doch in der Hoffnung auf ein wenig segelbaren Abendwind legten alle ab und fuhren auf den See hinaus.

Während einige Bootsbesatzungen zum Abkühlen erst mal ins Wasser sprangen, versuchte Wettfahrtleiterin Claudia Bucher jeden noch so kleinen Windhauch aufzuspüren, konnte aber beim besten Willen weder eine Startlinie noch einen Kurs auslegen. Da spiegelten sich die Schiffe fotogen in der glatten Wasseroberfläche. Paddler zogen belustigt vorbei und Mineralwasser wurde von Bord zu Bord gereicht, bis nach 90 heißen Minuten umherdümpeln in der Flaute schließlich unverrichteter Dinge in den Hafen zurückgekehrt wurde.

Klubpräsident Ossi Münzer war ohnehin ein bisschen enttäuscht, dass unter den Gemeldeten nur drei Boote des doch viel größeren Württemberger Yachtklub waren. „Ich gehe zwar davon aus, dass viele, die sonst zu den Nachmeldern gehören, wegen der Wetterprognose mit den Gewittern oder der abzusehenden Flaute nicht gekommen sind. Aber die Meldefrist lief ja schon viel länger und schon die Voranmeldungen waren spärlich. Vergangenes Jahr waren es 40 Schiffe, die die Stadtmeisterschaft mitsegelten“, kritisiert Münzer.

Aufgrund der Terminenge im Regattakalender kam der Gedanke, diese Stadtmeisterschaft zu wiederholen, gar nicht erst auf. So wird Christian Severens vom WYC den Titel, den er 2016 mit seinem „Schuft V“ errang, noch bis 2018 behalten. „Wir im WVFr werden planbar am 8. Juli wieder zusammen und gegeneinander segeln, und dabei unseren Klubmeister ermitteln. Dazu kommt noch der Bodensee Cup der 15qm Jollenkreuzer am 23./24. Juli und die Internationale Deutsche Meisterschaft dieser Klasse am 25./28. Juli. So eine Flaute wirft uns nicht aus der Bahn, so etwas kommt eben vor. Beim nächsten Mal wird es mit dem Wind schon wieder passen“, sieht Münzer den nächsten Regatten im Verein zuversichtlich entgegen.