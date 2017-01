Salem, Horgenzell und zweimal Tettnang

Viel Spaß und tolle Spiele beim Halleinturnier des VfL Brochenzell. Junioren kicken um den „SchwörerHaus-Cup“.

Juniorenfußball: Es hat wirklich wieder einmal alles gepasst am Samstag und Sonntag beim „SchwörerHaus-Hallencup“ des VfL Brochenzell. Turnierorganisator Manne Jäger schickte wieder 40 Mannschaften in der Sporthalle in Meckenbeuren/Buch ins Rennen um Pokale, Medaillen und Urkunden. Die schon sprichwörtlich präzise Turnierleitung um Jugendleiter Mirko Vincelj, Maxi Schön und Tobias Rist sowie die bekannt sehr gute Verpflegung durch das Orga-Team um Vanessa Vincelj, Renate Wolters und Sybille Marschall sorgten an beiden Tagen für Hochbetrieb in der Halle. Unter der Turnieraufsicht von Detlef Schuhmacher entwickelten sich teils rassige und hochklassige Spiele, wobei die Fairness, nicht zuletzt Dank der sehr guten Schiedsrichterleistungen, nie zu kurz kam und der Spaß absolut im Vordergrund stand.

So ergaben sich folgende Ergebnisse im Einzelnen: Den Beginn machten die D-Junioren am Samstagvormittag. Aufgrund der vielen Begegnungen zwischen ersten und zweiten Mannschaften hat es bedauerlicherweise bei diesem Wettbewerb ein wenig an Spannung gefehlt. Am Ende hatte der FC RW Salem den Pokal in der Hand. Er hatte den FC RW Salem II mit 2:1 im Finale besiegt. Auf Platz drei folgte der TSV Tettnang. Die weiteren Plätze belegten: SV Reute, SV Oberzell, TSV Tettnang II, TSV Meckenbeuren I und II sowie der VfL Brochenzell I und II.

Weitaus spannender waren die Spiele der F-Junioren am Nachmittag, was dazu führte, dass in vier von fünf Platzierungsspielen ein 7-m-Schießen notwendig war. Nach teilweise dramatischen Begegnungen siegte hier der FC Wangen mit 4:3 gegen die SG Kisslegg nach 7-m-Schießen. Den dritten Platz belegte der TSV Tettnang, der den SV Horgenzell ebenfalls nach einem 7-m-Schießen auf Rang vier verwies. Es folgten der SV Kehlen, der SC Bürgermoos, der VfL Brochenzell, der TSV Eschach, der TSV Meckenbeuren und der SV Weingarten.

Der Sonntag begann mit den Spielen der E-Junioren. In einem stark besetzten Feld gewann der TSV Tettnang das Turnier vor dem FV Langenargen. Auf Platz drei folgte der VfB Friedrichshafen vor der SG Ettenkirch/Oberteuringen. Die weiteren Plätze belegten der TSV Meckenbeuren, der SV Tannau, der VfL Brochenzell I und II, die SGM Fischbach/Schnetzenhausen und der TSV Meckenbeuren II.

Der Abschluss – besuchermäßig der Höhepunkt: das Turnier der F-2-Junioren am Sonntagnachmittag. Nach spannenden Spielen gewann der SV Horgenzell knapp vor dem TSV Tettnang. Platz drei belegte der FC RW Salem vor dem SV Weingarten, dem SV Kehlen, der TSG Ailingen, dem FC Friedrichshafen, dem SC Bürgermoos, dem VfL Brochenzell und dem TSV Meckenbeuren.

Alles in allem war der SchwörerHaus-Hallencup 2017 wieder eine tolle Veranstaltungen mit viel Lob von allen Seiten und dem guten Gefühl, dem positiven Ruf des VfL Brochenzell als Veranstalter ein weiteres Highlight hinzu gefügt zu haben, was auch schon die vielen Anfragen für die kommenden Sommerturniere eindrucksvoll bestätigen.