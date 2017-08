Friedrichshafen Saisonstart mit Derby auf Augenhöhe

Landesligist VfB Friedrichshafen nimmt erste Partie ernst. Gegner FV Ravensburg II hat gelungenen Auftakt bereits gemeistert.

Fußball-Landesliga: VfB Friedrichshafen – FV Ravensburg II (Sonntag, 10.30 Uhr, Zeppelinstadion). – Die Freude bei Christian Wucherer und seinen Spielern ist nicht grundlos sehr groß. Endlich darf auch der Tabellenvierte der vergangenen Saison auch ins Landesligageschehen eingreifen. Vergangenes Wochenende hatten die Friedrichshafener beim Ligaauftakt der 17 Mannschaften nur zusehen dürfen. Fußball gespielt hatten sie zwar auch, aber nur in einem Testspiel gegen den Verbandsligisten FC Wangen.

Entsprechend groß der Wunsch, endlich auch um Punkte spielen zu dürfen. „Wir freuen uns auf ein schönes Derby“, sagt der Friedrichshafener Trainer, und darauf logischerweise vor allem, dass die „Partie auf Augenhöhe mit dem besseren Ende für uns“ endet. In die Freude auf das Duell zu „fußballerisch unchristlicher Zeit“ mischt sich auch Nachdenklichkeit. Zu Recht. Denn: „Der FV Ravensburg II ist schon eine Herausforderung für uns“, weiß Wucherer, dass die Aufgabe „schön und schwer“ zugleich sein wird, Ravensburg hat, im Gegensatz zum VfB Friedrichshafen, schon einen Marker gesetzt, den Auftakt in die Saison erfolgreich gemeistert. Gegen ein Ochsenhausen, das „tief stand, nur auf Zerstörung aus war“, mit 4:1 gewonnen. Die Erkenntnis, dass der Einstieg in die Punkterunde gelungen ist, die muss der VfB Friedrichshafen erst noch zuwege bringen.

„Wir nehmen diese Herausforderung an“, sagt Wucherer und erwartet eine Partie, in der beide Mannschaften nach vorn spielen. „Einigeln“ wie Ochsenhausen wird sich der VfB nicht. Kann er gar nicht. Zum einen ist er selbstbewusst genug, hat nicht zuletzt vergangene Saison in den beiden Derbys gegen Ravensburg gezeigt, dass er „auf hohem spielerischem Niveau“ Paroli bieten kann. Und der Friedrichshafener Trainer ist zuversichtlich, diese Leistung auch am Sonntag vor hoffentlich vielen Zuschauern wiederholen zu können. Auch weil die Mannschaft, im Gegensatz zu vielen Partien in der vergangenen Saison, kaum Ausfälle zu beklagen habe. „Nur Ugur Tuncay ist im Urlaub und Pascal Booch hat sich im Bezirkspokalduell gegen Ex-Landesligst SV Maierhöfen-Grünenbach verletzt. Die Partie gewann der Bezirksligist übrigens 11:10 nach Elfmeterschießen. Und eines ist für Christian Wucherer lange vor dem Anpfiff klar, hat auch in den Trainingseinheiten immer im Fokus gestanden: „“Hurrah-Fußball, Hauruck-Fußball müssen wir gegen die Mannschaft von Reiner Steck vermeiden“, bleut er seinen jungen Spielern ein. Die würden im jugendlichen Überschwang eines heißen Lokalderby schon mal die Struktur über Bord werfen, weiß VfB-Coach Wucherer.

Vielleicht hilft dagegen auch das vergangene Testspiel vor dem Landesligaauftakt: Das 0:5 gegen Verbandsligist FC Wangen offenbarte, laut Wucherer, dass der VfB ohne die Achse Daniel und Nico Di Leo auf „zu viel Erfahrung“ hatte verzichten müssen; die jungen Kicker „viel zu schnell“ die Bälle wieder her gegeben hätten; eine „wesentliche Komponente“, den „robusten Zweikampf“ hatten vermissen lassen. Weil aber der VfB Friedrichshafen in den Freundschaftsspielen zuvor „defensiv nicht viel hatte zugelassen“, offensiv so gefährlich wir Ravensburg ist, hat nicht nur Christian Wucherer jede Menge Grund, sich auf dieses erste Duell zu freuen.