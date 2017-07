Regionalsport See Ost SV Oberteuringen ist Bezirksligameister

Die Tennisherren 40 haben in der Bezirksliga die Punkterunde ohne Niederlage absolviert. Nächste Saison spielen sie in der Bezirksoberliga.

Tennis: Eine überaus erfolgreiche Saison haben die Herren 40 des SV Oberteuringen gespielt und mit Platz eins in der Bezirksliga den Aufstieg in die Bezirksoberliga fulminant abgeschlossen.

Mit einem 8:1-Sieg über Bergatreute setzte der SVO sich gleich am ersten Spieltag an die Tabellenspitze. Es folgten weitere souveräne Siege gegen Leutkirch, Berkheim und Baindt. Somit kam es am fünften Spieltag zu einem echten Finale, gegen das bis dahin ebenfalls ungeschlagene Tettnang. Nach den Einzeln stand es 3:3, sodass in den Doppeln die Entscheidung fallen musste: Diese konnten dann alle gewonnen werden. Somit stand es am Ende 6:3 und die Meisterschaft war bereits vor dem letzten Spieltag gesichert.

Der großartige Erfolg der Mannschaft ist sicherlich ein Verdienst des umsichtigen Spielführers Sven Brandl sowie der herausragenden Trainingsarbeit von Tom Pokorny. Der grandiose Teamspirit ist bereits seit Jahren ein großes Plus der Mannschaft – man darf gespannt sein auf das Abschneiden in der Bezirksoberliga.