Regionalsport See Ost SV Kehlen verliert trotz Patrick Herrmann

Fußball-Landesligist konnte seine Chancen in der Schlussphase beim FV Ravensburg II nicht zum Ausgleich nutzen und verliert mit 1:2.

Fußball-Landesliga: FV Ravensburg II – SV Kehlen 2:1 (1:1). – In einem recht temporeichen Spiel gewann der FV Ravensburg gegen Kehlen knapp, aber nicht unverdient. Ravensburg vergab in der 33. Minute einen Foulstrafstoß, der das 2:0 bedeutet hätte.

Bereits in der 13. Minute ging Gastgeber Ravensburg in Führung: Jonas Klawitter scheiterte mit seinem Schuss an Patrick Herrmann, den Nachschuss aber verwandelte Axel Maucher aus kurzer Distanz freistehend. In der Folge hatte Ravensburg mehr vom Spiel, Patrick Herrmann bewahrte seine Mannschaft in mehreren Situationen vor einem höheren Rückstand. So hielt er in der 33. Minute einen Foulstrafstoß, den Tunc Albayrak halbhoch geschossen hat. Aus einer Standardsituation heraus gelang Kehlen der Ausgleich: Giovanni Paris sprang nach einem Eckball am höchsten und wuchtete den Ball aus fünf Metern ins Netz.

In der Folge und insbesondere nach dem Seitenwechsel kam der SVK deutlich besser ins Spiel und war sogar nahe an der Führung, die Nikolai Hack und Johannes Beier auf dem Fuß hatten. Jäh beendet wurde diese gute Kehlener Phase durch den neuerlichen Ravensburger Führungstreffer: Zunächst hatte Patrick Herrmann einen Kopfball von Jonas Klawitter pariert, den Nachschuss drückte Manuel Litz über die Linie. In der Schlussphase warf Kehlen alles nach vorn, verpasste aber trotz einiger Möglichkeiten den Ausgleichstreffer.

Der Kehlener Trainer Michael Steinmaßl war überrascht über das Spieltempo zum Ende der Saison: „Obwohl es für beide Mannschaften um nichts mehr ging, war es ein rasantes Spiel, beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt. Schade, dass es für uns nicht mehr zu einem Punktgewinn gereicht hat.“ Der Ravensburger Trainer Reiner Steck sah im ehemaligen U-19-Spieler Rene Zimmermann den Matchwinner: „Er hat heute besonders eine starke Leistung gezeigt“, sagte der FVR-Coach – Tore: 1:0 (13.) Maucher, 1:1 (39.) Paris, 2:1 (59.) Litz (59.). – Besondere Vorkommnisse: SVK-Torhüter Patrick Herrmann hält einen Foulstrafstoß von Tunc Albayrak (33.). – Schiedsrichter: Baiz (Wangen). – Zuschauer: 50.

FV Ravensburg II: Harsch, Jonas Klawitter, Pfluger (83. Issac Abeselom), Kraft, Boneberger (66. Mörth), Zimmermann (89. Roth), Maucher (33. Damjanovic), Litz, Bauer, Renz, Albayrak.

SV Kehlen: Herrmann, Samuel Hack, Rieber, Blaser, Lang (76. Bernhard), Beier, Michalis (73. Schorpp), Nikolai Hack, Paris, Knöpfler, Horvat (63. Stumpf).