SV Kehlen verliert den Faden und das Spiel

Nach gutem Beginn ist bei der Mannschaft von Trainer Michael Steinmaßl in der zweiten Hälfte der Faden gerissen. Der Fußball-Landesligist verliert in Biberach mit 0:4.

Fußball-Landesliga: FV Biberach – SV Kehlen 4:0 (0:0). – Eine deutliche 0:4-Niederlage musste Kehlen beim bislang abstiegsbedrohten FV Biberach einstecken. Am Anfang war Kehlen gut im Spiel und hätte in Führung gehen müssen. In der zweiten Spielhälfte verlor der Gast komplett den Faden, Biberach beherrschte das Spiel. „Der Gegner war uns heute in allen Belangen überlegen und hat verdient gewonnen“, zog der Kehlener Trainer Michael Steinmaßl ein ernüchterndes Fazit der 90 Minuten.

Drei gute Möglichkeiten hatten David Bernhard, Johannes Beier und Nick Feyer in den ersten 20 Minuten. Bei zwei Möglichkeiten reagierte der Biberacher Torhüter Alexander Beck gut und bewahrte seine Mannschaft vor einem frühen Rückstand. Im Verlauf der ersten Spielhälfte kam der Gastgeber immer besser ins Spiel, die erste gute Möglichkeit gab es aber erst in der Schlussminute: Ilyas Aksit verzog einen Schuss.

Nicht gut begann der zweite Abschnitt für den SVK: In der 47. Minute machte der Biberacher Ramon Diamant nach einem Eckball den Führungstreffer per Kopf, derselbe Spieler hätte eine Minute später sogar erhöhen können. In dieser Phase riss bei Kehlen der Spielfaden, zumal Giovanni Paris in der 61. Minute den Ausgleich verpasste, als er eine Bernhard-Flanke nicht erreichte. Dann ging alles ganz schnell für Kehlen: Aksit wurde in der 64. Minute im Strafraum freigespielt, sein Flachschuss landete im langen Toreck. Das 3:0 war ein 30-Meter-Freistoß von Johannes Fuchs in den Torwinkel (70.), der vierte Treffer resultierte aus einem Foulstrafstoß von Thomas Graf (76., Burkhard an Aksit). Dazwischen ließ Johannes Beier die Möglichkeit zum Anschlusstreffer aus (71.), als er mit seinem Schuss an Torhüter Beck scheiterte.

„Nach dem Rückstand sind wir überhaupt nicht mehr ins Spiel gekommen. Uns hat heute sowohl die Frische im Kopf gefehlt als auch der Wille und die Gier zum Sieg. Ich kann dem FV Biberach zu diesem Sieg nur gratulieren“, schloss Steinmaßl mit diesem Spiel ab. – Tore: 1:0 (47.) Diamant, 2:0 (64.) Aksit, 3:0 (70.) Fuchs, 4:0 (76. Foulstrafstoß) Graf. – Schiedsrichter: Neidinger (Fischingen). – Zuschauer: 300.

FV Biberach: Beck, Keller, Remke (85. Bek), Fuchs, Gnandt, Heimpel (80. Mercan), Aksit, Felger, Graf, Scheffold (18. Diamant), Haberbosch (88. Maichle).

SV Kehlen: Ünal, S.l Hack, Blaser, Paris, Horvat (67. Schorpp), Lang, Beier (59. Scheuböck), Feyer (67. Burkhard), Bernhard, Stumpf (80. Knöpfler), N. Hack.