SV Kehlen müht sich zum Punktgewinn

Sein Gast, der SV Ochsenhausen, hat beim 1:1 mehr vom Fußball-Landesligaspiel, vergibt aber am Samstag zu viele Chancen.

Fußball-Landesliga: SV Kehlen – SV Ochsenhausen 1:1 (1:0). – Mit viel Mühe kam Kehlen beim 1:1 gegen den SV Ochsenhausen zu einem Punktgewinn. Die Gäste hatten vor allem in der ersten Hälfte mehr vom Spiel und besaßen die besseren Torchancen. Den Führungstreffer vor der Pause machte hingegen der SV Kehlen.

„Wir haben versäumt, die Tore zu machen, wir hätten eigentlich mit zwei Treffern in die Halbzeit gehen müssen. Nicht neu für uns ist, dass wir dann ein Gegentor bekommen“, fasste der Ochsenhausener Spielertrainer Oliver Wild den ersten Abschnitt zusammen. Bei drei guten Gästemöglichkeiten war Stürmer Dardan Morina der Ausgangspunkt, jedoch konnten die Chancen in der 17., 18. und 31. Minute nicht genutzt werden. So kam Kehlen mit seinem ersten sehenswerten Spielzug (39.) zum 1:0. Samuel Hack setzte sich am Flügel durch, seine Hereingabe verwandelte Johannes Beier aus zehn Metern. Wie wichtig der Ochsenhausener Denker und Lenker Oliver Wild für sein Team ist, bewies er beim 1;1 in der 49. Minute. Eine Flanke aus dem Halbfeld stoppte er im Strafraum mit der Brust und schob den Ball flach ein.

Erst im Verlauf der zweiten Hälfte kam Kehlen besser ins Spiel. Allerdings fiel es David Bernhard und Co. im Mittelfeld schwer, bei den schwierigen Platzverhältnissen Akzente zu setzen. Die beste Torchance des zweiten Abschnittes besaßen wieder die Gäste in der 88. Minute, als der Kehlener Torhüter Maxi Divy nach einem Ballverlust im eigenen Strafraum mit Mühe klären konnte.

Der Kehlener Trainer Steinmaßl zog ein gemischtes Fazit: „Was ich bei meiner Mannschaft vermisst habe, war, dass sie nicht so gierig und aggressiv wie in den Spielen der Hinrunde war. Mit dem Punkt sind wir insgesamt zufrieden.“ Oliver Wild haderte mit den ausgelassenen Möglichkeiten, blickte aber optimistisch nach vorn: „Natürlich wäre ich gerne mit drei Punkten nach Hause gegangen, doch in der Hinrunde hätten wir dieses Spiel wohl verloren. Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen, da sie über die 90 Minuten dran geblieben ist.“ – Tore: 1:0 (39.) Beier, 1:1 (49.) Wild (49.). – Schiedsrichter: Tan (Neu-Ulm). – Zuschauer: 150.

SV Kehlen: Divy, Samuel Hack, Rieber, Blaser (63. Michalis), Lang (85. Stumpf), Beier (73. Schorpp), Selak, Bernhard, Stetter, Nikolai Hack, Paris.