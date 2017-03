SV Kehlen: mit breiter Brust und viel Respekt

Der FV Biberach empfängt am Samstag mit verstärktem Kader den SV Kehlen zum Derby in der Fußball-Landesliga.

Fußball-Landesliga: FV Biberach – SV Kehlen (heute, 15.30 Uhr, Kunstrasenspielfeld an der Erlenstraße in Biberach). – Während Kehlen mit dem vierten Tabellenplatz einen sehr guten Saisonverlauf aufweist, stehen die Rißstädter mit 15 Punkten auf einem Abstiegsplatz. Fünf Punkte beträgt der Abstand bereits zum Relegationsplatz – die Mannschaft um den neuen Biberacher Trainer Dietmar Hatzing steht gehörig unter Druck, soll doch der Abstand zu den rettenden Plätzen verkleinert werden. Der prekären sportlichen Situation wurde zuletzt Rechnung getragen: Über die Wintermonate wurde der Kader des Traditionsvereins deutlich verstärkt. Fabian Scheffold kehrte vom SC Pfullendorf zurück an seine alte Wirkungsstätte, mit Artur Müller kam ein Spieler mit Verbandsliga-Erfahrung (TSV Berg, FC Wangen) dazu. Zwei Spiele hat Biberach bereits in der Frühjahrsrunde absolviert: Zunächst gab es ein 2:2 auf dem heimischen Kunstrasen gegen den SV Oberzell, am vergangenen Samstag setzte es eine 1:3-Niederlage beim FV Ravensburg II. In beiden Fällen attestierten die Beobachter dem FVB eine starke Leistung.

Mit breitem Rücken, viel Selbstvertrauen, aber auch mit viel Respekt vor der Aufgabe geht die Kehlener Mannschaft in dieses Spiel. Nur zu gut in Erinnerung ist das Hinspiel, als Kehlen mit viel Mühe und auch einigem Glück einen 1:0-Sieg erringen konnte. „Ich glaube, dass Biberach besser ist als der derzeitige Tabellenstand. Das wird eine richtig harte Nuss für uns“, blickt Trainer Michael Steinmaßl auf das Spiel voraus.

Verzichten muss er in diesem Derby auf seinen Kapitän Maxi Rieber, der nach der Gelb-Roten Karte gesperrt ist. Wieder mit an Bord ist Stürmer Sokrates Michalis, der zuletzt beruflich bedingt gefehlt hat. Ziel für Kehlen ist sicherlich, mit einer Wiederholung des Hinrundensieges die sehr gute Tabellensituation abzusichern.