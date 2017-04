Regionalsport See Ost SV Kehlen bekommt in Weingarten 0:4-Klatsche

Mit diesem Ergebnis ist des bisher einzigen Bezwinger des Tabellenführers Ehingen-Süd sogar noch gut bedient.

Fußball-Landesliga, Staffel 4: SV Weingarten – SV Kehlen 4:0 (1:0). – Viel Geduld forderte die Kehlener Mannschaft an diesem Tag von seinen vielen mitgereisten Fans ab: Eine Woche nach dem starken Spiel gegen den Spitzenreiter Ehingen-Süd blamierte sich Kehlen gegen eine stark aufspielende, homogene Weingartener Mannschaft. Der Gastgeber war in allen Belangen überlegen, Kehlen war mit dem Ergebnis noch gut bedient.

Vor allem mit dem SVW-Stürmer-Duo Martin Bleile und Sandro Flaiz hatten die Kehlener Verteidiger ihre Probleme: Von Anfang an erarbeitete sich der Gastgeber Chance um Chance. Bei Kehlen hingegen blieb vieles Stückwerk; neben vielen Stellungsfehlern in der Abwehr war der Spielaufbau mutlos und mit vielen Ballverlusten in der Vorwärtsbewegung behaftet. Symptomatisch für das Spiel des SVK an diesem Tag war der erste Gegentreffer: Ein Verteidiger rannte sich mit dem Ball im Mittelfeld fest, der SV Weingarten konterte geschickt. Den zunächst von Torhüter Patrick Herrmann noch abgewehrten Ball schob Martin Bleile im Nachschuss über die Torlinie (29. Minute). Noch bequemer bekam Bleile die Möglichkeit zum 2:0 (56.) aufgelegt: Ein schwacher Querpass der Kehlener Hintermannschaft ging in den Lauf des Weingartener Doppeltorschützen, der sich in dieser Szene kaltschnäuzig zeigte.

Die Suche nach Kehlener Möglichkeiten blieb auf jene Gelegenheit von Robin Knöpfler (37.) beschränkt, dessen Schuss aus zehn Metern aber war von Jelonek abgeblockt worden. Der SVW auf der anderen Seite zeigte sich nicht konsequent im Ausnutzen seiner gebotenen Möglichkeiten, sonst wäre das Landesligaderby schon viel früher entschieden worden. Die Treffer drei und vier in den letzten 20 Minuten der Partie durch Przenyslaw Jelonek und David Stellmacher rückten das Bild des Spielverlaufs völlig zurecht: Den gebotenen Chancen nach wäre auch ein höherer Sieg für den Gastgeber möglich gewesen. – Tore: 1:0 und 2:0 Bleile (29., 56.), 3:0 Jelonek (68.), 4:0 Stellmacher (85.). – Schiedsrichter: Josifidis (Onstmettingen). – Zuschauer: 200.

SV Weingarten: Holzbaur, Magreiter, Schmid, Gentner (83. Celik), Jelonek, Eicher (79. Dauti), Flaiz (68. Stellmacher), Schmitz, Seiler, Rieber, Bleile (86. Dakovic).

SV Kehlen: Herrmann, Samuel Hack (52. Horvat), Rieber, Scheuböck, Blaser, Lang (63. Staggat), Beier, Feyer (73. Petri), Stetter, Paris, Knöpfler (57. Michalis).