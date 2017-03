SV Friedrichshafen III holt sich die Meisterschaft

Schachteam spielt in der Kreisliga A 3:3 gegen Verfolger Wetzisreute II und bleibt damit wie der Gegner in der Saison ungeschlagen.

Schach-Kreisliga A: SV Friedrichshafen III – SF Wetzisreute II 3:3. – Im Stadionrestaurant des VfB Friedrichshafen trafen sich zum letzten Punktspiel die beiden Spitzenmannschaften. Tabellenführer Friedrichshafen benötigte nur noch ein Unentschieden gegen den Verfolger. Beide Mannschaften waren noch ungeschlagen. Die Begegnung begann mit einer Niederlage von Wolfgang Preuß gegen Manuel Mock ungünstig. Preuß ging offensiv in die Partie und überzog dabei etwas. Arthur Steidle gegen Roland Streicher und Michael Wiemer gegen Gerhard Kreh kamen in komplizierte Endspiele, in denen sie harte Gegenwehr leisten mussten. Beide kamen zum Remis und dem 1:2-Zwischenstand. Zu dem Zeitpunkt wäre Wetzisreute am SVF in der Tabelle vorbeigezogen.

Die in der kompletten Saison punktstarke Swetlana Balz an Brett 3 kämpfte um den vollen Punkt gegen Werner Streicher. In einer zähen Endspielleistung gewann sie und glich zum 2:2 aus. Swetlana Balz holte damit in ihrer Saisonbilanz bemerkenswerte 5,5 Punkte aus sieben Spielen. Damit waren noch die Partien an Brett 1 mit Kilian Michel gegen Robert Heydt und an Brett 2 mit Tilo Balzer gegen Wilhelm Kreh offen. Die Spannung war förmlich zu spüren, zumal zeitgleich auch die erste Mannschaft des SV Friedrichshafen ihr Landesligaspiel gegen Ulm im gleichen Raum austrug. Spieler, die ihre Partien beendet hatten, drückten den Vereinskameraden die Daumen. Tilo Balzer hatte im Endspiel eine schwere Situation und leistete Widerstand mit all seiner Erfahrung. Kilian Michel hatte die Qualität gegen Robert Heydt gewonnen und stand auf Gewinn. Er realisierte seinen Materialvorteil und die gute Stellung zum Sieg. Damit stand es 3:2 für die Häfler. Tilo Balzer musste Wilhelm Kreh zum Sieg gratulieren, die Erleichterung über das Mannschaftsergebnis war auch ihm anzumerken. Mit dem 3:3 errang der SV Friedrichshafen nach harter Arbeit am Sonntag die Meisterschaft vor Wetzisreute II und Weingarten III.