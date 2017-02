SV Brochenzell: Last-Minute-Aufstieg geglückt

Brochenzell ist Meister der Württembergliga geworden. Für die Bezirksliga-Bogenschützen sieht das Saisonende nicht so rosig aus. Dritte und vierte Mannschaft müssen absteigen.

Bogenschießen: (nu) Der vierte Wettkampftag in der Württembergliga in Welzheim brachte für die erste Bogenmannschaft des SV Brochenzell doch noch die Wende und den nicht mehr erwarteten Meistertitel. Die Mannschaft mit den Schützen Nicole Flitz, Adrian Eckel und Roman Hartmann musste auch an diesem Tag auf den verletzten Thomas Gengenbacher verzichten. Mit sieben Punkten Rückstand auf Tabellenführer Gerstetten startete das SVB-Team in den Wettkampftag.

Die ersten drei Matches konnte es dann gleich mit einem 6:4 gegen Bempflingen, dem 6:2 gegen Ehingen und nochmals einem 6:2 gegen Waldmössingen gewinnen, während Ger-stetten bereits Punkte liegen ließ. Nun war Brochenzell überraschend bis auf zwei Punkte an den Spitzenreiter herangerückt. Im vierten Match punktete der SVB wieder mit 6:2 gegen Magstadt. Gerstetten dagegen verlor erneut. Dies bedeutete zur Pause Gleichstand am Tabellenkopf. In Match Nummer 5 besiegte der SVB Heidenheim mit 7:3. Da aber jetzt auch Gerstetten gewann, stand im vorletzten Duell des Tages die direkte Begegnung der beiden punktgleichen Mannschaften an. Hier behielt das SVB-Team mit 7:3 die Oberhand und übernahm die alleinige Tabellenführung. Im letzten Match des Tages musste es dann mit 4:6 gegen Stuttgart noch einen kleinen Dämpfer einstecken. Aber trotz des Sieges von Gerstetten konnte das SVB-Team nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden. Mit sechs Siegen und nur einer Niederlage wurde es doch noch verdient, wenn auch unerwartet, Meister der Württembergliga und darf somit erneut am Relegationswettkampf zur Regionalliga Südwest teilnehmen.

Bei den Brochenzeller Teams zwei bis vier, welche in der Bezirksoberliga bzw. Bezirksliga A starteten, sah es nicht ganz so rosig aus. Die zweite Mannschaft mit Olaf Nessensohn, Jürgen Offermann, Nino Ullmann und Thomas Zäh konnte sich zwar gerade noch auf den rettenden sechsten Platz verbessern und den Klassenerhalt sichern. Das dritte Team mit Christian Haas, Tamino Offermann, Jürgen Bernhardt und Helmut Schwaiger steigt als Achter in die Bezirksliga A ab. Ebenso traf es das vierte Team mit Ursula Klein, Rainer Klein, Angelo Rizzolo und Heinrich Schmidt. Sie steigen von der Bezirksliga A in die Bezirksliga B ab.

Endstand Württembergliga

1. SV Brochenzell 37 Punkte +42 Sätze

2. SG Gerstetten 37 +30

3. SSV Ehingen 29 +4

4. SG Bempflingen 27 -16

5. BSC Stuttgart 25 -14

6. BC Magstadt 23 -6

7. SV Waldmössingen 23 -16

8. SG Heidenheim 23 -24

Endstand Bezirksoberliga

1. SGi Dürmentingen 25 Punkte +56 Sätze

2. SV Hitzkofen 20 +22

3. TG Biberach 19 +28

4. SSV Leutkirch 16 +6

5. SV Kirchberg/Iller II 15 +8

6. SV Brochenzell II 9 -14

7. BSV Weingarten 8 -26

8. SV Brochenzell III 0 -80

Endstand Bezirksliga A

1. BSC Laupheim 22 Punkte +52 Sätze

2. SV Beimerstetten 22 +42

3. BSV Ulm 20 +34

4. SV Egelfingen 19 +20

5. BSV Laupheim II 15 +4

6. SV Hitzkofen II 10 -34

7. SSV Sigmaringendorf IV 4 -48

8. SV Brochenzell IV 0 -70