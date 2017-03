SC Pfullendorf trotzt Tabellenführer Punkt ab

Linzgauer schaffen ein 2:2-Unentschieden gegen den Verbandsliga-Spitzenreiter FC Denzlingen. Der 1. FC Rielasingen-Arlen schlägt den SV Stadelhofen mit 2:0

Fußball, Verbandsliga

FC Denzlingen

SC Pfullendorf

2:2 (0:0)

Unter dem Strich war die Punkteteilung zwischen dem FC Denzlingen und dem SC Pfullendorf gerecht, keine Frage. Doch angesichts des späten Gegentreffers kam bei dem einen oder anderen SCP-Akteur nach Spielschluss ein mulmiges Gefühl auf. Nicht so bei Pfullendorfs Cheftrainer Marco Konrad: „Das 2:2 haben wir uns selber zuzuschreiben. Aber wir haben beim Tabellenführer gepunktet. Das gibt uns weiter Selbstvertrauen.“

Zunächst war kein Unterschied zwischen Kellerkind und Tabellenführer zu erkennen. Nach einem Pfullendorfer Warnschuss legten die Hausherren einen Zahn zu. Rino Saggiomo verpasste das SCP-Tor volley um Zentimeter (13.). Zehn Minuten später war SCP-Keeper Ritzler bei Steigerts Knaller zur Stelle. Die größte Chance hatte Denzlingen zehn Minuten vor der Pause, als Saggiomo am höchsten stieg, dann aber neben das SCP-Tor köpfte. Ansonsten war – wie immer – auf Ritzler im Pfullendorfer Kasten Verlass.

Nach der Pause machte der SCP dann mehr Alarm, Alessandro Sautter, der stärkste Pfullendorfer an diesem Nachmittag, verzog fünf Minuten nach Wiederbeginn knapp. Dann aber übernahmen die Breisgauer das Kommando. Rino Saggiomo scheiterte mit seinem Volleyschuss erneut am überragenden Ritzler (57.). Sekunden später war Denzlingens Torjäger Timo Wehrle auf der linken Seite eigentlich durch, zögerte mit dem Abschluss und schob stattdessen auf Bayram quer – zu ungenau. Dann hob Saggiomo erneut eine Dirani-Flanke aus vier Metern über das Pfullendorfer Tor.

Das 0:0 war aus Pfullendorfer Sicht zu diesem Zeitpunkt glücklich. Den Bann brach dann Frank Lengner, der eine Dirani-Ecke aus dem Gewühl einnickte – 1:0 (64.). Die Konrad-Elf antwortete prompt: Eine Freistoßflanke von Benjamin Sturm von der Mittellinie jagte Alessandro Sautter aus 13 Metern gekonnt aus der Drehung ins lange Eck (66.). Der SC Pfullendorf hatte das Geschehen nun besser im Griff, verlor 14 Minuten vor Schluss aber nach einem taktischen Foul Benjamin Sturm mit der Ampelkarte.

Aber auch in Unterzahl blieb der Sportclub mutig und kam nach einem weiteren Standard in Minute 81 gar zum Führungstreffer durch Marllex Abdulai – 1:2. Denzlingen erhöhte nochmals die Schlagzahl, der SCP konnte aus seinen Kontersituationen aber kein Profit schlagen. Und so kam es in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch zum glücklichen Ausgleich des Tabellenführers durch Sebastian Margenfelds Sonntagsschuss. (stl)

SC Pfullendorf: Ritzler (Tor); Behr (70. Huber), Berger, S. Steinhauser, Sturm, F. Steinhauser, Abdulai, Werne, A. Sautter, Perkovic (51. Onuoha), Arndt (51. Yosef/88. Marena). – Tore: 1:0 (64.) Lengner, 1:1 (66.) A. Sautter, 1:2 (81.) Abdulai, 2:2 (90.+2) Margenfeld. – SR: Bückle (Leopoldshafen). – Z: 150. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (76.) für Sturm (SC Pfullendorf).

SV Stadelhofen

1. FC Rielasingen-Arlen

0:2 (0:1)

Von der ersten Minute an zeigten die Gäste, dass sie den Rückenwind vom 6:1-Sieg gegen Kuppenheim aus der Vorwoche mit in diese Partie genommen hatten. Sie wirbelten die Gastgeber in den ersten Minuten durcheinander und konnten mit schnellen Balleroberungen mächtig Druck aufbauen. In der 5. Minute die erste große Torchance, als Pascal Rasmus nach einem Pass von Phillip Dietrich zum Abschluss kam, es aber am Ende nur zu einer Ecke kam. In der Folge zwei weitere gute Chancen binnen Minutenfrist durch Danny Berger und Pascal Rasmus.

Nach elf Minuten war es dann soweit: Als Stadelhofens Torwart Marcel Lang einen Kopfball von Pascal Rasmus nur abklatschen konnte, schob Alen Lekavksi den Ball aus kurzer Distanz über die Linie (11.). Die Überlegenheit der Hegauer blieb bestehen, doch spielten sie die Angriffe nicht immer gut zu Ende und waren in manchen Situationen auch zu hektisch. Nach rund 20 Minuten ließ der Druck auf das Stadelhofener Tor nach. Die Gastgeber kamen etwas besser ins Spiel, blieben aber weitestgehend harmlos.

In der zweiten Halbzeit starteten die Gastgeber offensiver und kamen nach 51 Minuten zu einer guten Chance. Nach einer Flanke stand Valon Salihou frei, doch schlug der Toptorjäger über den Ball. Die Gäste hatten gegen den Wind mehr Schwierigkeiten, ihre Überlegenheit aus der ersten Halbzeit aufzubauen, doch gelang es immer wieder, über die Außenbahnspieler Moritz Strauß und Christoph Matt Gefahr heraufzubeschwören. Die Gastgeber kamen in vielen Zweikämpfen einen Schritt zu spät und wussten sich nur mit Fouls zu wehren. Nach 62 Minuten wurde Christoph Matt im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Alen Lekavski sicher. Wenig später dann das Comeback von Rene Greuter, der sich gut ins Spiel einfügte.

Die Gastgeber brachten über die restliche Spielzeit keinen erfolgsversprechenden Angriff zustande, während der 1. FC das Spiel klar dominierte, was sich allerdings nicht mehr auf das Resultat auswirkte. In der 82. Minute gab es noch einen Wermutstropfen für die Hegauer, als sich Pascal Rasmus ohne gegnerische Einwirkung eine wohl schwerere Knieblessur einhandelte.

Jürgen Rittenauer freute sich über das Comeback von Rene Greuter, haderte allerdings mit der Knieverletzung von Pascal Rasmus. "Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden, weil sie von Beginn an das Spiel kontrolliert und in der Defensive auch nichts zugelassen hat", so der Rielasinger Trainer, fügte aber an: "Allerdings war dieser Sieg nur ein Schritt in die richtige Richtung. Alle Mannschaften ab Platz sechs befinden sich im Abstiegskampf." (te)

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose (Tor); Dietrich (51. Jeske), Kling, Rasmus (83. Lang), Bertsch, Winterhalder, Strauß (64. Greuter), S. Stark (58. Niedhardt), Lekavski, Berger, Matt. – Tore: 0:1 (11.) Lekavski, 0:2 (63./FE) Lekavski. – SR: Leyhr (Reutlingen). – Z: 130.