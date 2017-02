SC Pfullendorf präsentiert Rückkehrer Marllex Abdulai vor dem Blitzturnier in Ravensburg

Kurz nach Schluss der Transferperiode präsentiert der Fußball-Verbandsligist SC Pfullendorf mit Marllex Abdulai den nächsten Neuzugang.

Fußball: Der vereinslose Engländer mit Wurzeln in Ghana ist im Linzgau kein Unbekannter. Bereits zum dritten Mal heuert der Abwehrhüne beim Sportclub an, nachdem sich der 25-jährige in der Hinrunde vergeblich auf Vereinssuche befand. „Für mich ist es wichtig, dass ich schnellstmöglich wieder Fußball spiele und Spielpraxis bekomme. Der SCP ist auch in der Verbandsliga nach wie vor ein besonderer Verein und ich freue mich auf die Jungs“, sagt Abdulai. Coach Marco Konrad sagt: „Wir freuen uns, dass er und Benjamin Sturm sich für den SC Pfullendorf entschieden haben. Sie werden uns mit ihrer Erfahrung weiterhelfen.“

Sportlich geht es am Wochenende mit einem Blitzturnier auf dem Kunstrasen in Ravensburg weiter. Dort trifft der SCP um 15.10 Uhr auf den württembergischen Bezirksliga-Spitzenreiter TSV Heimenkirch, im Anschluss um 16.20 Uhr dann auf die Landesliga-U23 des FV Ravensburg. Gespielt werden jeweils 45 Minuten. „Wir wollen uns nach der guten Trainingswoche körperlich auf ein noch besseres Niveau anheben und möglichst viel Spielpraxis sammeln, um nach und nach die beste Elf für den Rückrundenstart herauszufiltern“, sagt Trainer Konrad. (stl)