Regionalsport See Ost Rund 330 Boote zur 67. Rund Um

Am 16. Juni findet die große Nachtlangstreckenregatta auf dem Bodensee statt. Der Start vor Lindau dieses Jahr ohne die schnellen Liberas.

Segeln: Bald ist es wieder soweit und pünktlich am Freitag, dem 16. Juni fällt der Startschuss zur 67. Auflage der Nacht-Langstreckenregatta „Rund Um“. Die Verantwortlichen des Lindauer-Segler Clubs hoffen darauf, dass in diesem Jahr rund 330 Boote an den Start gehen werden. „Es ist später im Jahr und kurz vor der längsten Nacht des Jahres. Wir wünschen uns eine milde Nacht mit ausreichend Wind“, sagt Wettfahrtleiter Achim Holz, knapp drei Wochen vor der Regatta.

Wieder mit dabei sein wird auch der Vorjahressieger Ralph Schatz mit seiner Crew auf seinem Katamaran „Orange Utan“. Endlich einmal ganz vorn dabei sein will diesmal der Bregenzer Fritz Trippolt, der in den vergangenen Jahren immer wieder Pech mit seinem Material hatte, aus verschiedenen Gründen hatte aufgeben müssen oder immer knapp hinter den Erstplatzierten gelandet war. Er will mit einem neuen Katamaran endlich einmal das begehrte „Blaue Band“ gewinnen. Auf keinen ganz vorderen Platz in der Gesamtwertung, aber mindestens in ihrer Klasse erhoffen sich auch in diesem Jahr wieder die LSC-Damen mit Skipperin und Bayernkapitänin Resi Bach, die mit der Traditionsyacht „Bayern“ ihren hervorragenden ersten Platz in der 8mR-Klasse verteidigen möchten.

Nicht dabei sind in diesem Jahr Boote vom Typ „Libera“. Das sind extrem schnelle Yachten, bei denen bis zu zwölf Mann im Trapez stehen. „Die Liberasegler haben eine ganz wichtige Regatta zeitgleich zur Rund Um am Genfersee“, erklärt Holz. Beim LSC hofft man darauf, dass die Liberasegler bald an den Bodensee zurückkommen, da gerade diese Boote für die Zuschauer ein beeindruckendes Bild abgeben.

Spannend wie immer bleibt natürlich auch die Frage nach dem Wetter – nach fast 24 Stunden Dauerregen im vergangenen Jahr waren die fast 2000 Segler völlig durchnässt nach bis zu 24 Stunden Segeln erschöpft ins Ziel gekommen. Beim LSC hofft man darauf, dass Mitte Juni das Wetter stabiler sein könnte und vielleicht endlich einmal wieder ein neuer Rund-Um-Rekord aufgestellt werden könnte. Der liegt derzeit bei 4 Stunden, 41 Minuten und 37 Sekunden für die knapp 100 Kilometer lange Strecke, aufgestellt im Jahr 2008 von John Hutchcroft auf der „Holmato“.

Wer übrigens als Segler an der Rund Um teilnehmen möchte, der kann das auch ganz kurz entschlossen tun. „Wir nehmen am Tag der Rund Um Anmeldungen bis 18 Uhr entgegen“, erklärte Meldechefin Petra Guinand. Derzeit haben rund 280 Teilnehmer gemeldet. Wer sich zur Rund Um noch über das Wetter schlau machen möchte, kann das auch in diesem Jahr bei zwei ausführlich Wettershows am 16. Juni einmal um 15.30 Uhr und um 16.30 Uhr tun.

Wer den beeindruckenden Start vor Lindau beobachten möchte, kann das entweder bei einem kühlen Getränk von der Hafenpromenade aus tun, oder von einem der zahlreichen Zuschauerboote aus. Auch in diesem Jahr werden wieder 100 Boote mit sogenannten GPS-Trackern ausgestattet sein. Die ermöglichen es, dass Zuschauer im Zelt des LSC die Position der Schiffe beobachten können, oder über die Homepage des LSC.

Doch die Rund Um ist inzwischen weit mehr als das Segelevent am Bodensee – die Seglertage beginnen bereits am Donnerstag mit einem maritimen Flohmarkt, bei dem jeder, gerne nicht mehr benötigtes Segel- und Anglerzubehör verkaufen oder kaufen kann. Weiter geht es mit einem bunten Musikprogramm und dem großen Feuerwerk am Samstagabend, um 22.45 Uhr vor dem Lindauer Hafen.