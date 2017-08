Leichtathletik Ringer zeigt beste Saisonleistung

Richard Ringer läuft beim ISTAF in Berlin in 13:13,46 über 5000 Meter auf Platz fünf

Er hatte noch einen letzten Pfeil im Köcher und der hat das Ziel erreicht. Richard Ringer hat beim ISTAF in Berlin vor 45 000 Zuschauern seine stärkste Saisonleistung gezeigt und ist in ausgezeichneten 13:13,46 Minuten über 5000 Meter als Fünfter ins Ziel gespurtet. Diese Zeit liegt nur um 2,5 Sekunden über seiner Rekordzeit von 2015 (13:10,94). In der von Afrikanern dominierten Konkurrenz, die der für Bahrain startende Äthiopier Birhanu Balew in 13:11,00 Minuten gewann, war der VfB LC-Läufer zweitbester Europäer unmittelbar hinter dem viertplatzierten Briten Andrew Butchart (13:12,73). ?„Ich habe immer gewusst, dass ich noch etwas drauf habe. Aber mein Körper hat leider nicht mitgemacht, da ich vor der WM ungewöhnlich lange krank war“, erklärte Richard Ringer. "Berlin liegt mir einfach, das Publikum war wieder grandios. Nur so ist diese Zeit möglich. Deswegen freue ich mich unglaublich auf die EM im nächsten Jahr. Da packe ich noch eine Schippe drauf und laufe die 10 000 Meter."

Mit seiner ISTAF-Leistung verbesserte Richard Ringer seine Deutsche Jahresbestzeit um sechs Sekunden und liegt damit in Europa auf Platz vier. In der Weltrangliste steigerte er sich auf Platz 28. Nach einer anstrengenden und langen Saison ist jetzt erst einmal der wohlverdiente Urlaub angesagt, den Ringer zusammen mit Freundin Nada Ina Pauer, die ihn nach Berlin begleitet hat, an der Côte d’Azur verbringen wird.