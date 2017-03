Richard Ringers Ziel ist das EM-Finale

Der Leichtathlet des VfB LC Friedrichshafen läuft an der Hallen-EM am Wochenende in Belgrad. Sein Vorlauf über 3000 Meter ist am Freitag.

Leichtathletik: Am Mittwoch ist Richard Ringer nach Belgrad gereist, heute bestreitet er dort bei den Halleneuropameisterschaften den Vorlauf über 3000 Meter und möchte – wie vor zwei Jahren in Prag – ins Finale am Sonntag einziehen. So ist der Plan des Unteruhldingers, der für den VfB LC Friedrichshafen startet, und alles andere wäre eine Riesenenttäuschung für den derzeit stärksten deutschen Langstreckler.

In dieser Woche hat er seinen 28. Geburtstag gefeiert und ist damit bereits ein „alter Hase“ – auch international. Neben zehn Deutschen Meistertiteln verfügt Ringer mittlerweile über hinreichend internationale Erfahrung. Er hat an zwei Europameisterschaften auf der Bahn teilgenommen. In Zürich wurde er 2014 Vierter über 5000 Meter, im Vorjahr krönte er seine bisherige Karriere auf der gleichen Strecke in Amsterdam mit dem Gewinn der Bronzemedaille. Auch bei Crossmeisterschaften wusste er zu überzeugen und in Peking erreichte er 2015 das WM-Finale, was ihm im Vorjahr bei Olympia in Rio nicht gelang. 24 Konkurrenten stehen auf der vorläufigen Startliste, sein deutscher Kollege Florian Orth (Regensburg) hat wegen muskulärer Problemen abgesagt. Bei den Deutschen Meisterschaften in Leipzig war dieser über 3000 Meter hinter Richard Ringer Zweiter geworden.

Voraussichtlich wird es zwei Vorläufe geben. Die vier Erstplatzierten und vier weitere Zeitschnellste erreichen das Finale. Ringer mit der sechstschnellsten Zeit der gemeldeten Läufer sollte – von einem Sturz oder sonstigem Missgeschick abgesehen – kein Problem haben, den Endlauf zu erreichen.Ein Blick auf die Konkurrenten verrät: Mindestens sechs Athleten kämpfen um Titel und Medaillen, das sind zunächst die „üblichen Verdächtigen“: Der für die Türkei startende Ali Kaya, Hayle Ibrahimov (Aserbaidschan), der robuste und spurtstarke Norweger Henrik Ingebrigtsen und Adel Mechaal aus Spanien, der Ringer in Amsterdam um Millimeter Silber weggeschnappt hatte. Ein weiterer Läufer ist besonders interessant: Der Franzose Mourat Amdouni führt mit 7:44,55 Minuten die Meldelliste an und ist vor zwei Wochen in Birmingham über 5000 Meter in der Halle beim Weltrekord von Mo Farah schier unglaubliche 13:11,18 Minuten gelaufen.

Sechster im Bunde ist Richard Ringer selbst. „Deutschland ist nicht Europa, da warten ganz andere Kaliber“, schränkte er zwar ein. Doch Ringer hat nach Rio hart weiter an sich gearbeitet. Dass er nicht nur den schnellen Spurt auf der Zielgeraden beherrscht, sondern auch ein Rennen progressiv gestalten und einen enorm schnellen letzten Kilometer durchziehen kann, hat er vor zwei Wochen in Leipzig gezeigt. Das sollte für das nötige Selbstvertrauen sorgen.

Entscheidend sind einmal mehr Tagesform und Rennverlauf. Vor zwei Jahren hat Ali Kaya mit Meisterschaftsrekord (7:38,42) die 3000 Meter gewonnen. Richard Ringer hatte als einziger versucht, das mörderische Tempo mitzugehen und musste sich mit Rang fünf begnügen. Vieles spricht auch diesmal für ein schnelles Rennen, es auf einen Spurt ankommen zu lassen, dürfte in den engen Hallenkurven einigen Favoriten doch zu riskant sein. Am Sonntag um 16.55 Uhr wird das Finale in der 9000 Plätze fassenden Kombank Arena gestartet. Eurosport ist bei allen Entscheidungen und Vorläufen live dabei.