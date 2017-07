Regionalsport See Ost Richard Ringer strebt den vierten DM-Titel an

Die Deutschen Meisterschaften über 5000 Meter finden am Wochenende statt. Nada Ina Pauer kämpft in Erfurt ebenfalls um Edelmetall. Katrin Reischmann (alle VfB LC Friedrichshafen) sucht den Anschluss an die nationale Spitze.

Leichtathletik: Eines ist schon jetzt sicher: Der grandiose Erfolg der Langstreckler des VfB LC Friedrichshafen wird sich am Wochenende bei den Deutschen in Erfurt nicht wiederholen. 2016 wurde Richard Ringer in Kassel zum dritten Mal in Folge und hochüberlegen Deutscher Meister über 5000 Meter. In seinem Schlepptau spurtete Martin Sperlich auf Platz zwei und sicherte einen historischen Doppelsieg für den Friedrichshafener Klub.

Martin Sperlich musste wegen einer hartnäckigen Fußverletzung die Saison abbrechen und fehlt deshalb auf der Startliste. Richard Ringer strebt dagegen den vierten DM-Titel auf dieser Strecke und den elften in der Männerklasse an. Seine drei vorangegangenen Erfolge schreiben alle eine Geschichte. 2014 war vielleicht der schönste Erfolg, als er in Ulm erst auf der Zielgeraden an Arne Gabius vorbeiflog und den sichtlich enttäuschten „Platzhirsch“ auf dieser Strecke endgültig entthronte. Ein Jahr danach in Nürnberg fiel der Sieg besonders schwer. Nur wenige Tage vorher hatte er seine immer noch gültigen Bestzeit (13:10,94) und die WM-Qualifikation für Peking geschafft, deshalb fehlten die Körner und die letzte Runde tat richtig weh. Trotzdem reichte es. 2016 in Kassel war der Sieg eine klare Angelegenheit für den haushohen Favoriten. Auf der letzten Runde zündete er seinen Turbo und ließ die Gegner einfach stehen. So ähnlich könnte es auch am Wochenende laufen.

Die Meldeliste führt der 28-jährige Ringer mit 13:20,05 Minuten und großem Vorsprung an. Mit dieser Zeit hat er auch die WM-Qualifikation für London klar gemacht. Gefährden können ihn höchstens der Schorndorfer Marcel Fehr (13:31,31) oder Florian Orth (Regensburg/ 13:43,75). Dessen Start steht allerdings in den Sternen, ebenso seine Form. Orth hat in dieser Saison noch nichts Zählbares zustande gebracht. Ringer hat sich nach seinem 10 000er-Experiment wieder auf die 5000 m konzentriert und wird sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.

Wenn es ganz optimal läuft, könnte Richard Ringers Freundin Nada Ina Pauer auch in den Medaillenbereich vorstoßen. In der Startliste wird sie mit ihrer Bestzeit von 16:10,77 Minuten auf Position vier geführt. Viel schneller waren nur Shooting-Star Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) und Hanna Klein (Schorndorf). Thea Heim (Regensbuurg) war lediglich gut zwei Sekunden schneller und Fabienne Amrhein (Mannheim) folgt mit dem gleichen Abstand auf Platz fünf. Für welche Strecken Klosterhalfen, die über 800, 1500 und 5000 Meter gemeldet hat, ihre Startkarte abgibt, wisssen nur sie und ihr Trainer. Es könnte also durchaus etwas werden mit einer zweiten Medaille für den VfB LC Friedrichshafen.

Ebenfalls über 5000 Meter hat Katrin Reischmann gemeldet, die in dieser Saison über 1500 bis 10 000 Meter Bestzeiten aufgestellt hat. Für sie wäre eine Top-8-Platzierung im 25-köpfigen Starterfeld ein toller Erfolg. Das Gleiche gilt für die 3x1000-Meter-Staffel der Männlichen Jugend. Für Manuel Jäger, Patrick Weisser und Niklas Fischer geht es darum, die bisherige Rekordzeit in Richtung 7:40 Minuten zu drücken und im ersten Drittel der 26 Teams zu landen.

Hürdensprinter Gregor Traber aus Meckenbeuren hat sehr früh in der Saison die WM-Norm abgehakt und hatte anschließend lange mit einer hartnäckigen Verletzung zu kämpfen. Am vergangenen Wochenende meldete er sich in Mannheim zurück und möchte in Erfurt seinen zweiten Titel bei den Aktiven abholen.

Alle Entscheidungen werden zum Teil von ZDF und der ARD live übertragen. 110 Meter Hürden: heute, 19.02 Uhr, 5000 Meter, Frauen: Sonntag 15.35 Uhr, 5000 Meter, Männer: Sonntag 16.50 Uhr.