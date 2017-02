Leichtathletik Richard Ringer knackt die EM-Norm

7:53,56 Minuten über 3000 m in Düsseldorf gelaufen. Martin Sperlich muss über die 1500 Meter nachliefern. Die Läufer des VfB Friedrichshafen beim PDS Meeting in Düsseldorf am Start.

Leichtathletik: Er hat es geschafft. Nicht so souverän, wie er vielleicht selbst gehofft hatte, knackte Richard Ringer am Mittwochabend beim PSD Meeting in Düsseldorf die Norm für die Hallen-Europameisterschaften in Belgrad (5. bis 7. März). Das war ein hartes Stück Arbeit, aber er hat sich durchgebissen und in 7:53,56 Minuten als bester Deutscher den vierten Platz über 3000 Meter belegt. Gefordert waren 7:55.

„Ich bin froh, dass es mit der Qualifikation auf Anhieb geklappt hat“, sagte ein erschöpfter Richard Ringer (VfB LC Friedrichshafen) nach dem Rennen. Der Pacemaker machte einen guten Job an der Spitze der afrikanischen Führungsgruppe, der Richard Ringer in der zweiten Hälfte des Rennens nicht mehr folgen konnte. Überlegener Sieger wurde der Kenianer Hillary Ngetich in 7:44,73 Minuten vor Dawid Wolde (ETH) und dem Marokkaner El Bakkali.

Martin Sperlich, der das gleiche Ziel im Auge hatte wie Richard Ringer, erwischte über 1500 Meter einen holprigen Start. Der Lauf war unrhythmisch und wegen zahlreicher Rempeleien kam der großgewachsene Läufer nicht ins Rollen. Für ihn wurden 3:45,01 Minuten gestoppt. Auch in diesem Lauf gaben Afrikaner den Ton an. Elijah Manangoi (KEN) gewann in 3:37,62 vor zwei Landsleuten und den für die LG Frankfurt startenden und für Deutschland startberechtigten Äthiopier Homiyu Tesfaye, der als einziger Deutscher (3:40,97) die EM-Norm unterbot.

Martin Sperlich hat am Samstag die Gelegenheit, nachzuliefern. Beim Indoor Meeting in Karlsruhe wird er ein weiteres Mal die 1500 Meter in Angriff nehmen, um die 3:41,50 zu unterbieten. Auch Richard Ringer bemüht sich auf der gleichen Strecke um einen Startplatz, denn schnelle 1500 Meter wären eine optimale Vorbereitung auf die 3000 Meter bei DM und EM.