Richard Ringer: "Ich bin glücklich mit Bronze"

Leichtathlet des VfB LC Friedrichshafen wird an der Hallen-EM in Belgrad Dritter über 3000 Meter.

Leichtathletik: Die Reise nach Belgrad hat sich gelohnt. Der Unteruhldinger Richard Ringer, der für den VfB LC Friedrichshafen startet, hat am Sonntagnachmittag bei den Hallen-Europameisterschaft im Finale über 3000 Meter Bronze geholt.

Das Rennen begann nicht – wie erwartet – schnell, sondern eher gemütlich. Der erste Kilometer wurde in 2:50 Minuten zurückgelegt, der zweite nur unwesentlich flotter in etwa 2:44. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Ringer bereits nach vorn orientiert und die Spitze übernommen. Das Tempo wurde merklich schneller und Richard Ringer war bis in die letzte Runde immer mit an der Spitze, wurde dann aber vom Spanier Adel Mechaal und Henrik Ingebrigtsen überlaufen. Ihm gelang es aber, den Führenden auf den Fersen zu bleiben und sehr sicher den dritten Platz zu behaupten. Die Abstände waren denkbar gering: Mechaal gewann in 8:00,60, Richard Ringers Abstand zu Ingebrigtsen (8:00,93) betrug lediglich acht Hundertstel oder knapp 50 Zentimeter. „Ich bin glücklich mit Bronze, auch wenn die Chance zum Titel definitiv vorhanden war. Aber eine Medaille ist eine Medaille. Ich bin stolz darauf, wieder für den DLV eine Medaille geholt zu haben. Ich denke, auch mein Trainer Eckhardt Sperlich ist glücklich mit meiner Renntaktik“, sagte er nach dem Lauf.

Die Taktik hatten sie am Vortag telefonisch ausführlich besprochen. „Mach es wie bei den Deutschen Meisterschaften in Leipzig“, hatte Sperlich ihm geraten und Ringer hat sich daran gehalten. „Mittlerweile kann ich auch auf europäischem Niveau ein Rennen von vorn gestalten. Mir blieb auch nichts anderes übrig, um vorn dabei zu sein, musste ich Mechaal und Ingebrigtsen kontrollieren.“ Beide sind enorm schnelle 1500-Meter-Läufer. Den letzten Kilometer legte das Führungstrio übrigens in starken 2:26 Minuten zurück.

Für Richard Ringer war es die dritte internationale Bronzemedaille nach der Universiade (2013) und der Bahn-EM von Amsterdam (2016). Noch etwas verdient Beachtung: Wieder einmal hat er bei internationalen Meisterschaften für das beste Resultat der deutschen Läufer gesorgt! In ein Lauffinale hatten es in Belgrad lediglich Ringer und Benitz geschafft.

Timo Benitz aus Volkertshausen hatte am Samstagabend im Finale über 1500 Meter, das der spurtstarke Pole Marcin Lewandowski (3:44,82) gewann, keine große Rolle gespielt. Benitz wurde in 3:46,73 Minuten Siebter. Zu Bronze fehlte weniger als eine Sekunde und wohl etliche Körner, als das bis dahin langsame Rennen auf den letzten 400 Metern deutlich schneller wurde.