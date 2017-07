Regionalsport See Ost Richard Ringer: "Das war gerade noch so okay

Richard Ringer (VfB LC Friedrichshafen) bei der 5000-m-WM-Generalprobe im belgischen Heusden auf Rang 13 gelaufen. Katrin Reischmann und Patrick Weisser über 1500 m mit persönlichen Rekorden.

Leichtathletik: (gk) Misslungen ist er nicht, aber so abgelaufen, wie er sich das selber erhofft hatte, ist er auch nicht. Richard Ringer hat beim letzten Test vor seinem WM-Vorlauf über 5000 Meter, den er am 9. August in London bestreiten wird, sehr schlechte Bedingungen vorgefunden. Der beabsichtigte Starttermin im belgischen Heusden musste wegen des heftigen Regen um gut fünf Minuten verschoben werden. Es regnete immer noch beim Start und die Luftfeuchtigkeit lag bei 91 Prozent, als dann die 24 Läufer des A-Laufes ins Rennen gingen. Das Tempo war schnell, aber nicht rekordverdächtig: Kilometerzeiten zwischen 2:38 und 2:42 Minuten

Allerdings verlor Ringer nach etwa 3000 Meter den Kontakt zur Spitze und bemühte sich allein vergebens, wieder Anschluss zu finden. „Richard packte dann zwar noch den letzten Kilometer in 2:36 Minuten, aber das war einige Sekunden zu langsam und bedeutete bei diesem dichten internationalen Klassefeld gleich fünf, sechs Plätze“, merkte VfB-LC-Trainer Eckhardt Sperlich an. Ringer sieht es ähnlich: „13:19,47 Minuten war zwar nicht das, was ich laufen wollte, aber ich habe gekämpft bis zum Schluss, die WM Norm bestätigt und die drittbeste Zeit meiner Karriere erzielt. Bei den gegebenen Bedingungen war das dann doch noch okay, aber so gequält hab ich mich bisher selten. Ich bin mir sicher, in zwei Wochen bei der WM deutlich besser in Form zu sein." Ringer kam als 13. über die Ziellinie. Das Rennen gewann der für Bahrain startende Äthiopier Yemataw (13:09,93) vor Dawit Wolde (ETH/13:10,13) und dem US-Amerikaner Ben True (13:10,83).

Wie dicht die Athleten in dieser Leistungsklasse zusammengerückt sind, zeigt ein Blick auf die aktualisierte Weltbestenliste. Der Erstplatzierte Yemataw kletterte mit seiner Siegerzeit auf Platz zwölf, Richard Ringer auf Position 55. Folglich liegen 43 Läufer innerhalb der Zeitspanne von 9,5 Sekunden. Es wird also – wie erwartet – schwer, den Vorlauf von London zu überstehen. Unmöglich ist es nicht, wenn man auf die Minute topfit ist und taktisch geschickt operiert. In Peking hat es vor zwei Jahren schon einmal geklappt, da ist Ringer als erster Deutscher nach Dieter Baumann wieder in ein WM-Finale über 5000 Meter vorgestoßen.

Drei weitere Athleten des VfB LC Friedrichshafen waren in Heusden vertreten. Patrick Weisser pulverisierte über 1500 Meter seine bisherige Bestzeit um sieben Sekunden und rückte in der Klasse U20 auf Rang sieben in Deutschland vor. Auch Katrin Reischmann lieferte eine weitere Bestzeit ab. Sie schaffte – ebenfalls über 1500 Meter – 4:35,25 Minuten. Ganz knapp ist die DM-Vierte Nada Ina Pauer an einem neuen Hausrekord (4:22,61) vorbei geschrammt. Sie wurde in Heusden in 4:23,12 Minuten gestoppt.