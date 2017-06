Friedrichshafen Rennluft schnuppern in Ettenkirch

Mehr als 210 Radsportler beim Interstuhl-Pokal. Rad-Nachwuchs der Seerose gezielt gefördert.

Radsport: (lg) Eine Veranstaltung der Extraklasse verspricht das Radrennen des RSV Seerose Friedrichshafen am Sonntag in Ettenkirch zu werden: Es ist den Veranstaltern erneut gelungen, eine Etappe des Interstuhl- Pokals, der normalerweise im Zollernalb-Gebiet ausgetragen wird, nach Friedrichshafen zu holen – gefahren wird von Ettenkirch nach Furatweiler.

Nach den gelungenen Veranstaltungen 2014 und 2015 (2016 gab es Genehmigungsprobleme) scheint sich dieses Rennen im Raum Friedrichshafen zum zweitwichtigsten Rennen des Jahres zu etablieren, das der Radsportverein Seerose ausrichtet: Neben „Rund um d’Kirch“ Anfang Oktober in Meckenbeuren ist es eine zweite Gelegenheit für Radsport-Fans, direkt an der Strecke zu sein, Radsport pur zu schnuppern und – entsprechende Fitness vorausgesetzt – bei Lust und Laune sogar selber mitzufahren. Dass der Radsportverein im September dieses Jahres erstmalig noch zwei weitere Rennen anlässlich der Deutschen Gehörlosenmeisterschaft (ein Einzelzeitfahren auf der „Kiesstraße“ bei Tettnang und ein Kriterium auf der Ettenkircher Strecke) veranstaltet, sei nur am Rande erwähnt.

Die attraktive Amateur-Radrennsportserie um den Interstuhl-Cup mit Interstuhl-Sprintwertung umfasst insgesamt vierzehn Amateur-Radrennen zwischen Freudenstadt und Friedrichshafen um das Interstuhl-Siegertrikot (Großes Finale) und das Kern-Leadertrikot (Kleines Finale). Bei jedem dieser Straßenrennen beträgt die Renndistanz zwischen 80 Kilometern in der Hauptklasse und 20 in der Jugendklasse ab U13. Die sportliche Wertigkeit der Rennserie hat den Rang einer Verbandsliga Süd und sieht bei den einzelnen Etappen jeweils mehr als 210 Aktive am Start. Zur gezielten Förderung des Nachwuchses sind bei jeder Etappe noch Schüler- und Jugendrennen integriert. So wird in Friedrichshafen außerdem ein Anfängerrennen ausgetragen, das Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 16 Jahren ansprechen und für den Radsport interessieren soll.

Aus einer bereits geschlossenen Teilnehmerliste starten lizenzierte Radsportler um folgende Uhrzeiten mit folgenden Distanzen: 13 Uhr Senioren, Jugendliche und Frauen über 23 Runden á 1,75 Kilometer (40 Kilometer, von der Seerose dabei sind Yannik Huhn, Christian Weber, Lutz Geisler, Andreas Haller und Otto Schädler); 14.30 Uhr „Kleines Finale“ für Elite C, Junioren, Senioren II/III über 27 Runden (47 Kilometer); 16 Uhr Anfängerrennen (Altersklassen und Rennlänge je nach Teilnehmern); 16.30 Uhr Schülerrennen U13, U15 und weibliche Jugend über acht Runden (14 km); 17 Uhr "Großes Finale" mit den Männern der ABC-Klassen, den Senioren II/III und den Junioren (40 Runden, 70 km, Rennverkürzung für alle Klassen wegen zeitlicher Verschiebung).

Für das Anfängerrennen um 16 Uhr sind bereits diverse Schüler und Jugendliche aus dem „Seerose-Umfeld“ gemeldet. Weitere Teilnehmer sind herzlich eingeladen, mit Helm und verkehrssicherem Fahrrad einmal Rennluft zu schnuppern und auf abgesperrter Straße dem „Rausch der Geschwindigkeit“ zu erliegen und einen Sachpreis zu ergattern. Nachmeldungen werden beim Start gegenüber des Wirtshauses „Krone“ entgegengenommen.