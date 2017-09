Fußball Remis trotz vieler Merz-Tore im Spätsommer

Drei Treffer und viele ungenutzte Chancen reichen VfB Friedrichshafen beim TSV Eschach nicht zum Sieg

Fußball-Landesliga: TSV Eschach – VfB Friedrichshafen 3:3 (0:1). – Ein wahres Wechselbad der Gefühle sahen die rund 250 Zuschauer am Eschacher Kirchweg beim Derby des TSV Eschach gegen den VfB Friedrichshafen in der Englischen Woche in der Landesliga. Am Ende teilten sich beide Mannschaften beim 3:3 die Punkte. Ein Punkt, mit dem der Gastgeber sicher mehr leben kann. Die Häfler treten nach dem dritten Unentschieden im vierten Spiel etwas auf der Stelle.

Der Gast aus Friedrichshafen kontrollierte die Anfangsphase des Spiels und hatte deutlich mehr Spielanteile. Eschach setzte bei der bisher besten Saisonleistung immer wieder gefährliche Nadelstiche. Nach Chancen auf beiden Seiten eröffnete schließlich Friedrichshafens Joshua Merz in der 34. Minute den Torreigen. Sein Schuss aus gut 20 Metern brachte die zu diesem Zeitpunkt nicht unverdiente Gästeführung, mit der es dann auch in die Kabine ging.

Nach dem Wechsel kam der TSV Eschach mit frischem Wind zurück aufs Feld. Nach einem langen Diagonalball von Michael Eitel setzte sich Florian Locher über die linke Seite geschickt durch und war im Strafraum nur noch durch ein Foul zu bremsen. Den fälligen Elfmeter verwandelte der Gefoulte ganz sicher zum 1:1 (51.). Kurz darauf versäumte Michael Fässler den Doppelschlag mit einem Distanzschuss nur knapp. Nachdem erneut Michael Fässler dem immer wieder gut mitspielenden Häfler Torspieler Heiko Holzbaur als letztem Mann fast den Ball abnahm, lag die Eschacher Führung in der Luft. Nach einer Flanke war jedoch Daniel Di Leo aus spitzen Winkel zur Stelle. Sein Kopfball gegen den Lauf von Eschachs Torhüter Dennis Hagenmaier brachte dem VfB die erneute Führung (59. ). Diese glich nur fünf Minuten später nach einem Eckball von Florian Locher Eschachs Robin Merz mit einem sehenswerten Kopfball wieder aus. Mit einer Kopie des ersten Treffers drehte Michael Fässler die Partie (70.).

Der Jubel hielt nun keine Grenzen mehr. Friedrichshafen musste nun deutlich mehr riskieren. Diesen Platz nutzte der TSV Eschach immer wieder geschickt zum Kontern. Florian Locher hatte die Vorentscheidung auf dem Fuß beziehungsweise auf dem Kopf. Nach einer schnell ausgeführten Ecke drehte sich das Spiel erneut. Die Eschacher Hintermannschaft schaltete zu spät und ließ den Gästen für einen kurzen Moment zu viel Platz. Daniel Di Leo legte den Ball auf den spielfreudigen Joshua Merz, der mit Tempo in den Eschacher Strafraum einzog und den Ball mit viel Übersicht ins lange Eck zirkelte (86.). Mit Chancen im Minutentakt drängte Friedrichshafen nun auf den Siegtreffer. Eschach hatte jedoch bei schwindenden Kräften in der Schlussphase das nötige Glück, um den letzendlich nicht unverdienten Punkt einzufahren.

Tore: 0:1 Joshua Merz (34.), 1:1 Florian Locher (51./Foulelfmeter), 1:2 Daniel Di Leo (59.), 2:2 Robin Merz (64.), 3:2 Michael Fässler (70.), 3:3 Joshua Merz (86.). – Schiedsrichter: Stefan Fimpel. – Zuschauer: 250.