Fußball-Landesliga Remis für VfB Friedrichshafen beim Aufsteiger

Beim Aufsteiger FV Altheim kam der VfB nicht zum erhofften Sieg und musste sich am Ende mit einem 2:2-Unentschieden zufrieden geben.

Fußball-Landesliga: FV Altheim – VfB Friedrichshafen 2:2 (1:1). – Mit großem Elan und Arrangement begannen die Gastgeber diese Partie. Der erste Angriff von ihnen kam über die rechte Seite und hätte eigentlich von zwei VfB-Abwehrspielern geklärt werden müssen. Stattdessen kam der Angreifer vorbei und konnte ungehindert den Ball flach in den Fünfmeter der Gäste flanken. Der Ball ging an einigen Abwehrspielern vorbei, Jochen Gulde kam ans Leder und schob ihn in der neunten Minute zum 1:0 für den FV Altheim über die Linie. Die Häfler zeigten sich von diesem Gegentreffer wenig beeindruckt, denn das Spiel lief meist in Richtung gegnerisches Tor. Die erste Chance zum Ausgleich hatte Sascha Hohmann in der 14. Minute. Allein vor dem Torwart, vergab er jedoch die Möglichkeit. Daniel Di Leo machte es besser, als er zwei Gegenspieler am Strafraum umspielte und der anschließende Schuss ins lange Eck den 1:1-Ausgleich bedeutete. Der VfB Friedrichshafen blieb weiter im Vormarsch und erspielte sich Chancen. Ein Kopfball ging um Zentimeter neben das Tor. Amin Gebhard traf aus 16 Meter nur die Latte. Ein Tor von Deniz Nikic wurde aus unerklärlichem Grund nicht anerkannt. Die Gäste konnten nur durch lange Bälle ansatzweise zu Kontern kommen. Gegen die tiefstehende Abwehr fehlte bei den Häflern oft der letzte genaue Pass und auch das Glück war nicht auf ihrer Seite, um in Führung zu gehen.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Häfler die Partie voll im Griff. Die Gastgeber waren meist in der eigenen Hälfte beschäftigt. In der 71. Minute klappte es endlich mit dem zweiten Treffer. Nach einem Eckball kam Michael Melzer am Fünfmeter zum Kopfball und es stand 1:2. Nach diesem Rückstand fanden die Altheimer kein Mittel, den VfB Friedrichshafen ernsthaft in Schwierigkeiten zu bringen.

In der 78. Minute ein langer, ungenauer Pass der Gastgeber auf die linke Seite. Für Niko Di Leo normalerweise kein Problem, die Situation zu klären. Der Altheimer Angreifer setze nach und erkämpfte sich den Ball. Er kam in den Strafraum und spitzelte den Ball am herauseilenden VfB-Torhüter Heiko Holzbauer vorbei. Er versuchte die Situation zu retten, brachte aber den Gegenspieler zu Fall. Klare Entscheidung: Elfmeter. Zur Verwunderung aller bekam er auch noch die rote Karte. Der jetzt im Tor stehende Phillip Meier hatte keine Abwehrchance, den 2:2-Ausgleich zu verhindern.

Dieser Spielstand beflügelte die Gastgeber und setzte die letzen Kräfte frei. In den letzten zehn Minuten hätten beide Mannschaften den dritten Treffer erzielen können. Dies verhinderten beide Torhüter mit guten Paraden. Insgesamt ein glücklicher Punktgewinn für den FV Altheim. „Wir waren eindeutig die bessere Mannschaft. Bei so viel Ballbesitz fehlte aber auch einige Male die Ordnung. Unsere jungen Spieler kamen bei der spielerischen Überlegenheit nicht so zur Geltung“, so das Fazit von Trainer Christian Wucherer.