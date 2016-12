Reiner Schnorrberger gewinnt Weihnachtsturnier

Der Schachverein Friedrichshafen richtet diesen Wettbewerb traditionell aus. Helmut Strehlau und Frank Dangelmayer haben ebenfalls vier Siege und nur eine Niederlage auf ihrem Turnierkonto.

Schach: Nach der Blitz-Vereinsmeisterschaft Ende November mit dem Sieger Dragan Mitrovic und dem im Dezember stattgefundenen Niklaus-Cup mit dem Sieger Bozo Starcevic schloss sich fast nahtlos das Weihnachtsturnier des SV Friedrichshafen an. Im Rahmen der Weihnachtsfeier des altehrwürdigen Schachvereins, der 2020 sein 100-jähriges Gründungsjubiläum begeht, fand das Weihnachtsturnier mit anschließendem Verteilen der Wichtelgeschenke statt. Gespielt wurden fünf Runden: Zunächst drei Runden á zehn Minuten. Danach gab es ein von der Wirtin angerichtetes kaltes Buffet und anschließend ging es im Modus 2x15 Minuten in das Finale.

Es wurde das erwartet spannende Turnier. Am Ende hatten drei Häfler Schachspieler eine Power-Bilanz erspielt: Jeweils vier Siege und nur eine Niederlage. Ein Zielfotofinish. Am Ende hatte Reiner Schnorrberger dank besserer Feinwertung die Nase vorn im 16 Mann starken Teilnehmerfeld. Auf den weiteren Podiumsplätzen kamen auf Rang zwei Routinier Helmut Strehlau sowie auf Platz drei Frank Dangelmayer.

Aber auch Markus Funk, Tilo Balzer und Jürgen Fischer zeigten sich in Punktform. Sie kamen auf drei Punkte und auf die Plätze vier, fünf und sechs. Dahinter gruppierten sich Bozo Starcevic, der nicht ganz die Form vom Nikolaus-Cup zur Verfügung hatte, sowie Routinier Erich Bertele und Michael Wiemer mit jeweils 2,5 Punkten auf den Plätzen sieben bis neun. Die Top Ten komplettierte Felix Schmidt auf Platz zehn mit zwei Punkten.

Es gab interessante Eröffnungen, schnelle Abwicklungen ins Mittelspiel und dramatische Endspiele. Dabei landete der Blick öfters an der Schachuhr. Ziehen, drücken, schnell überlegen, die zügige Antwort des Kontrahenten entgegennehmen. Wieder eine Schachfigur ziehen, die Uhr erneut drücken. Die Spannung war in solchen Momenten im Spiellokal förmlich zu spüren. Der sportliche Ehrgeiz der Akteure bei den Positionskämpfen auf den 64 Feldern ebenfalls.

Am Freitag ist das Spiellokal vom SV Friedrichshafen in Fischbach in der Hansjakobstr. 2/1 noch geöffnet. Danach geht es im neuen Jahr mit der 5. Runde der Vereinsmeisterschaft am 13. Januar um 19.00 Uhr weiter.