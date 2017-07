Regionalsport See Ost Regionalwerk-Cup muss abgebrochen werden!

Gewittersturm gefährdet Sicherheit der Nachwuchsfußballer. "Land unter" auf derWinterhalter Sportanlage. Ausrichter TSV Meckenbeuren reagiert sofort.

Juniorenfußball: Die neunte Auflage von diesem, über die Region hinaus bekannten Jugendfußballturnier um den Regionalwerk-Cup, ausgerichtet vom TSV Meckenbeuren, stand wetterbedingt unter keinem guten Stern. Das Turnier musste noch am Samstagabend aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Kinder und Gäste abgebrochen werden.

Nach Turniereröffnung unter der Anwesenheit von Bürgermeister Andreas Schmid ging erstmal alles wie geplant los. Mit viel Freude wurde um Tore, Punkte und Pokale gespielt, auch wenn die Temperaturen für ein Fußballturnier am Limit lagen. Am Nachmittag wurden wie geplant die Finalspiele angesetzt und schon da zogen schwarze Gewitterwolken auf. Als diese sich dann von Friedrichshafen her ausgerechnet auch auf der „Winterhalter Sportanlage“ mit Hageleinlagen „geleert“ hatten, war das ganze Areal binnen weniger Minuten „Land unter“. Die TSV-Verantwortlichen kümmerten sich umgehend um die Sicherheit der vielen Kinder, in dem sie sich in der Sportgaststätte, in den Gängen, Duschräumen und Umkleidekabinen aufgehalten haben. Auch das Hauptzelt und die Zeltstadt musste wegen der großen Wassermassen geräumt werden, zumal der Regen auch waagrecht mit enormem Druck gegen die Wände peitschte.

In sofort eingeleiteter Krisenrunde, bei der auch der Bürgermeister anwesend war, konnten 140 Gäste aus der Zeltstadt in der Sporthalle Buch spontan untergebracht werden. Am Sonntagmorgen wurden von den 400 geplanten Frühstücksgästen lediglich die 140 aus der Sporthalle Buch durchgeführt und danach ging der TSV daran, den Flurschaden zu beurteilen und zu beheben, soweit das machbar war.

Die ganze Anspannung stand den Verantwortlichen noch am Sonntagmorgen beim Aufräumen ins Gesicht geschrieben, und sie waren in erster Linie sehr froh darüber, dass niemand zu Schaden gekommen war. Natürlich bedeutete diese Veranstaltung die finanzielle Grundlage für den Jugendspielbetrieb beim TSV Meckenbeuren. Wie der nun mit dem wirtschaftlichen Schaden in der Jugendabteilung umgeht wird, weiß derzeit niemand beim TSV Meckenbeuren.

Trotz allem Übel war es erfreulich zu sehen, wie der Zusammenhalt in der Jugendabteilung des TSV, den Verantwortlichen samt Bürgermeister, dem Vereinsheim-Inhaber mit Bewirtungsteam und den vielen helfenden Elternhänden hervorragend mit großem Dank verbunden funktionierte.

Nach diesem Schock geht es jetzt für das gesamte Team des Jugendzentrums des TSV Meckenbeuren in die hochverdiente Sommerpause, wobei von der A- bis zur C-Jugend die Vorbereitungspläne für ihre Bezirks – und Leistungsklassenspielrunden bereits schon stehen. Nachfolgend die End-, beziehungsweise Zwischenstände der Turniere, bis der Regionalwerk Cup abgebrochen werden musste.

U12

1. SV Salamander Kornwestheim, 2. SC Pfullendorf, 3. TSV Meckenbeuren, 4. SG Neuravensburg, 5. SG Juniorenteam LE, 6. SG Östringen-Odenheim, 7. SV Weingarten, 8. FC Burlafingen.

U11

1. SV Kressbronn, 2. TSV Oberensingen, 3. SG Waldburg, 4. FC Burlafingen, 5. TSV Meckenbeuren,6. SC Bürgermoos, 7. TSV Leinfelden, 8. SV Kehlen, 9. SG Schlachters/Hergensweiler, 10. TSV Leinfelden II.

U10

Gruppe A: 1. VfB Reichenbach 12 Punkte, 7:0; 2. TSV Tettnang 7 3:2; 3. SV Kressbronn 6 3:2, 4. SpVgg Holzgerlingen 4 1:2; 5. TV Altdorf II 3 2:3; 6. TSV Meckenbeuren 0 0:7.

Gruppe B: 1. SG Schlachters/Hergensweiler 9 4:0; 2. FC Wangen 7 6:2; 3. SG Vogt-Karsee 6 4:2; 4. TSV Eschach 6 5:5; 5. SV Kressbronn 5 5:6; 6. TV Altdorf 4 4:6; 7. VfL Brochenzell 1 1:8.

U15

Gruppe A: 1. SpVgg Bissingen 9 8:1; 2. FC Stätzling 9 6:0; 3. SG Rudesberg/Schlechtbach 3 3:4; 4. SG Gosheim-Wehingen II 3 1:2; 5. TSV Meckenbeuren 0 0:5; 6. SG Steinheim/Gerstetten 0 0:6.

Gruppe B: 1. TSV Oberensingen 9 4:1; 2. SV Kehlen 5 1:0; 3. SG Gosheim-Wehingen 4 2:2; 4. Sortvg Feuerbach 3 2:2; 5. FC Wangen 1 1:3; 6. SC Pfullendorf 0 0:2.